Duda wystąpił na Oxfordzie. "Za kilkadziesiąt tysięcy"

Oxford Union Society to stowarzyszenie dyskusyjne z siedzibą w Oxfordzie w Anglii, którego członkami są głównie studenci Uniwersytetu Oxfordzkiego. Jest jednym z najstarszych brytyjskich związków uniwersyteckich i powszechnie uważane za jedno z najbardziej prestiżowych prywatnych stowarzyszeń studenckich na świecie.

Były prezydent RP Andrzej Duda wystąpił tam 23 października. "Zapraszamy na przemówienie z prezydentem Andrzejem Dudą w najbliższy czwartek o godz. 17:00 w naszych budynkach. Były prezydent Polski podzieli się refleksjami na temat przywództwa, bezpieczeństwa europejskiego i służby publicznej, a następnie będzie seria pytań i odpowiedzi" – podano w mediach społecznościowych.

Pomógł zięć?

Wirtualna Polska ustaliła, że polityk uczestniczył w dwóch spotkaniach: otwartym i zamkniętym. "W tym pierwszym byłego prezydenta Polski słuchało ok. 150 osób, a w drugim uczestniczyło ok. 30 zaproszonych gości. Duda nie był jedynym politykiem na spotkaniu stowarzyszenia Oxford Union. W debacie nad tematem, czy 'sądownictwo podważa demokrację', uczestniczyli również minister spraw zagranicznych Nowej Zelandii Winston Peters, a także były gubernator stanu Arkansas Asa Hutchinson" – czytamy.

Według nieoficjalnych doniesień, w zorganizowaniu uczestnictwa w debacie byłemu prezydentowi miał pomagać zięć, Mateusz Zawistowski. "Andrzej Duda za dwa spotkania otrzymał gratyfikację finansową. Nieoficjalnie miała ona wynieść ok. 40 tysięcy złotych. Informacja pochodzi od jednego ze współpracowników byłej głowy państwa" – podaje WP.

Andrzej Duda z funkcji prezydenta ustąpił 6 sierpnia po 10 latach pełnienia tego urzędu. Obecnie publikuje swoje komentarze w Kanale Zero, a także wszedł do zarządu firmy ZEN.

