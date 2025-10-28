Ziobro: Dobrze, że Duda nie zajmuje się już polityką

Andrzej Duda został członkiem rady nadzorczej polskiego fintechu ZEN.com, określanego jako "polski Revolut". W rozmowie z "Pulsem Biznesu" były prezydent wyjaśnił, że po latach służby publicznej chce wykorzystać swoje doświadczenie, "aby wspierać rozwój technologii i innowacji, które mają realny wpływ na gospodarkę".

ZEN.com to spółka założona w 2018 r. w Rzeszowie przez Dawida Rożka, przedsiębiorcę znanego wcześniej z udziału w tworzeniu platformy gamingowej G2A. Firma obsługuje płatności w 28 walutach i oferuje klientom karty wielowalutowe z indywidualnym numerem IBAN.

Gorzka ocena Ziobry

Zbigniew Ziobro pytany o biznesową ścieżkę byłego prezydenta nie kryje niechęci do Dudy. – Kompletnie mnie ona nie interesuje. Dobrze, że pan Andrzej Duda już przestał się zajmować polityką. Życzę mu jak najlepiej, niech mu się wiedzie. Ja nie jestem człowiekiem, który by komukolwiek źle życzył – powiedział w wywiadzie dla "Super Expressu".

– Miałem istotny udział w tym, że pan Andrzej Duda znalazł się w dużej polskiej polityce. Przypomnę, że to ja zaproponowałem mu, żeby został wiceministrem sprawiedliwości. Był moim zastępcą. Wprowadzałem go często w arkana polityki. A zrobiłem to wierząc, że kiedyś będzie mógł dobrze służyć Rzeczpospolitej – twierdzi Ziobro.

Czy poseł PiS żałuje ten decyzji? – Myślę, że kiedyś przyjdzie czas na głębszą refleksję. Na pewno mogę powiedzieć jedno: Zupełnie nie zgadzałem się z panem prezydentem Dudą, jeżeli chodzi o jego działania w obszarze sądownictwa. Mieliśmy tutaj kompletnie odmienne zdanie. Niestety ostatnie zdanie należało do Andrzeja Dudy, który miał w ręku weto i zablokował reformy sądownictwa, które proponowałem, a potem ostatecznie nie zgodził się na kolejne, które mu przedstawiają w drugiej kadencji – podkreśla Zbigniew Ziobro.

