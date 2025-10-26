Fatalne wieści dla Andrzeja Dudy. Chcą, by zniknął z polityki

Na początku sierpnia wraz z zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego Andrzej Duda przestał być prezydentem Polski. Zakończyła się tym samym jego druga kadencja. Urząd głowy państwa sprawował przez ostatnie 10 lat. Jeszcze przed zakończeniem prezydentury Duda nie wykluczał, że przyjąłby propozycję kierowania rządem, gdyby otrzymał takim propozycję. W ostatnim czasie pojawiła się jednak informacja, że były prezydent poszedł w stronę biznesu. Został członkiem rady nadzorczej polskiego fintechu ZEN.com, znanego jako "polski Revolut". Potwierdzając tę informację Andrzej Duda podkreślił, że nie planuje powrotu do politycznej rywalizacji. – Moja działalność w polityce zawsze była przeze mnie traktowana jako dosłownie służba publiczna, a nie ambicjonalne ubieganie się o funkcje – powiedział.

Sondaż: Polacy nie chcą powrotu Dudy do polityki

Czy rezygnacja z polityki to dobra decyzja? W najnowszym sondażu opublikowanym przez "Rzeczpospolitą" zapytano Polaków, czy były prezydent powinien wrócić do polityki. Wyniki badania nie są dla Dudy najlepszą wiadomością.

Okazuje się, że powrotu Andrzeja Dudy do aktywnej polityki chciałoby 29,3 proc. badanych. Przeciwnego zdania było aż 55 proc. pytanych. Sprecyzowanej opinii w tej sprawie nie miało 15,7 proc. uczestników sondażu.

Jak zauważył cytowany przez "Rz" wiceprezes agencji badawczej SW Research Piotr Zimolzak, Andrzej Duda nie powinien już podejmować działalności politycznej w opinii niemal sześciu na dziesięć kobiet (58 proc.) i nieco ponad połowy mężczyzn (52 proc.).

– Opinię tę podziela częściej niż sześciu na dziesięciu badanych po 50 roku życia (63 proc.), niemal równie często zgadzają się z nią osoby posiadające wyższe wykształcenie (62 proc.). Biorąc pod uwagę klasę miejscowości, zdanie że Andrzej Duda powinien na stałe wycofać się z życia politycznego najczęściej wyrażają badani z miast o wielkości od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (62 proc.) – powiedział.

Badanie dla "Rzeczpospolitej" zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 21-22 października 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

