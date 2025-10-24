Komorowski o decyzji Dudy: Ojczyzna nie rozpieszcza byłych prezydentów

Andrzej Duda został członkiem rady nadzorczej polskiego fintechu ZEN.com, określanego jako "polski Revolut". W rozmowie z "Pulsem Biznesu" były prezydent wyjaśnił, że po latach służby publicznej chce wykorzystać swoje doświadczenie, "aby wspierać rozwój technologii i innowacji, które mają realny wpływ na gospodarkę".

ZEN.com to spółka założona w 2018 r. w Rzeszowie przez Dawida Rożka, przedsiębiorcę znanego wcześniej z udziału w tworzeniu platformy gamingowej G2A. Firma obsługuje płatności w 28 walutach i oferuje klientom karty wielowalutowe z indywidualnym numerem IBAN.

Decyzja Dudy miała wzbudzić kontrowersje w środowisku Prawa i Sprawiedliwości. – Być może nie byłoby to aż takie dziwne, gdyby nie to, że Duda zaledwie dwa i pół miesiąca temu opuścił Pałac Prezydencki. Chwilę wcześniej zabrał właściciela tej firmy w podróż zagraniczną i niestety śmierdzi to na kilometr, bo wygląda jak wykorzystywanie urzędu do prywatnych celów. Gdyby odczekał kilka miesięcy, może rok, nie waliłoby to tak po oczach – stwierdził cytowany przez Onet anonimowy polityk z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego.

Duda wchodzi do biznesu. Komorowski: Trudno się dziwić

Z kolei były prezydent Bronisław Komorowski przyznał, że bardzo dobrze rozumie decyzję Andrzeja Dudy, żeby wejść w biznes. W rozmowie z "Super Expressem" Komorowski życzył powodzenia swojemu dawnemu rywalowi z wyborów w 2015 r. – Ojczyzna nie rozpieszcza byłych prezydentów, jeżeli chodzi o wysokość emerytury. Trudno się dziwić, że dodatkowo zarabiają – stwierdził.

– Też to robię na różne sposoby. Pan Andrzej Duda wpadł na pomysł pójścia do biznesu i życzę mu powodzenia. Każdy ma prawo dbać o poziom własnego życia – zaznaczył Komorowski. Jego zdaniem współpraca z komercyjną spółką finansową nie wyklucza publicznego zaangażowania w przyszłości. – To może być ryzykowny ruch, ale wcale nie musi. Na dzisiaj pan Duda nie ma pomysłu na polityczne zaangażowanie. W przyszłości może się to jeszcze zmienić – dodał.

Przypomnijmy, że najważniejszym przywilejem byłej głowy państwa jest tzw. uposażenie, czyli emerytura prezydencka. Przysługuje ona dożywotnio, niezależnie od wieku, stażu pracy czy innych pobieranych świadczeń, np. z ZUS-u. Wysokość emerytury stanowi 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego prezydenta. W przypadku Andrzeja Dudy jest to ok. 13 800 zł brutto miesięcznie, czyli ok. 11-12 tys. zł "na rękę".

