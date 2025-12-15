Afera ze świecami chanukowymi. Wpis słynnego aktora wywołał falę komentarzy

W tym roku w Pałacu Prezydenckim nie odbył się uroczystości związane z zapaleniem świec chanukowych. Przedstawiciele społeczności żydowskiej przekazali, że po raz pierwszy od lat nie wysłano do nich zaproszeń. Święto przypada 14 grudnia. "Prezydent ma podstawy uważać, że Chanuka w Pałacu nie spodobałaby się jego elektoratowi" – pisze "Rzeczpospolita".

Sytuacja jest szeroko komentowana, a spora część lewicowo-liberalnej strony sceny politycznej nie kryje oburzenia i domaga się obchodzenia żydowskiego święta w Pałacu Prezydenckim.

Do tej afery odniósł się popularny aktor Lech Dyblik, który zamieścił na Instagramie krótkie nagranie z ironicznym komentarzem.

– Wrócił problem zapalania świec chanukowych. Myślę, że sprawa rozwiąże się sama, jak Żydzi zaczną śpiewać kolędy – powiedział popularny aktor.

Jego ironiczny komentarz cieszy się sporą popularnością, a pod filmem właściwie wszystkie komentarze są utrzymane w przychylnym tonie. Internauci wyraźnie sympatyzują z humorystycznym nagraniem aktora.

"Krótko, grzecznie i dyplomatycznie", "I pyk...po problemie", "Piękne odniesienie do sytuacji", "Tak się rozwiązuje problemy", "Czekam aż to nastąpi". "Ot i mądrego warto posłuchać", "Uwielbiam pana prosto w oczy brawo", "Inteligentne wyjaśnienie tej hipokryzji" – to tylko niektóre z komentarzy, jakie pojawiły się pod filmikiem.

Świece chanukowe w Pałacu Prezydenckim

Przypomnijmy, że jeszcze w czasie kampanii prezydenckiej Karol Nawrocki deklarował, że w razie wygranej nie zamierza obchodzić Chanuki.

– Ja swoje przywiązanie do wartości chrześcijańskich traktuję poważnie, więc obchodzę święta, które są bliskie mojej osobie – powiedział w RMF FM.

Oprócz tego, że świece zapalane są w Sejmie RP, prezydent RP Lech Kaczyński zainicjował tradycję zapalania świeczek chanukowych w Pałacu Prezydenckim przez głowę państwa, którą to tradycję kontynuował Andrzej Duda.

Chanuka to ośmiodniowe święto określane współcześnie jako Hag ha-Urim (hebr. święto świateł), które powstało na bazie wydarzeń historycznych opisanych w Księgach Machabejskich. W 2025 r. Chanuka rozpoczyna się wieczorem 14 grudnia, kończy wieczorem 22 grudnia.

Dwa lata temu Grzegorz Braun, wówczas poseł, dziś europoseł Konfederacji używając gaśnicy zgasił świece chanukowe. W tym roku przed Sejmem zorganizowany został protest "Tu jest Polska a nie Polin". W kwietniu polityk usłyszał zarzuty m.in. znieważenia na terenie Sejmu RP grupy osób na tle religijnym. Nie przyznał się do zarzucanym mu czynów.

