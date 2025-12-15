Nie będzie Chanuki w Pałacu Prezydenckim? Ambasador USA reaguje

"Rzeczpospolita" podała w ubiegłym tygodniu, że nowy prezydent Karol Nawrocki odchodzi od wieloletniej tradycji obchodów żydowskiego święta Chanuki i związanego z nim palenia świec w Pałacu Prezydenckim. Przedstawiciele społeczności żydowskiej przekazali dziennikowi, że w tym roku nie otrzymali zaproszenia od głowy państwa.

Gazeta przypomniała, że Nawrocki jeszcze jako kandydat na prezydenta pytany był w styczniu w RMF FM o to, czy zapaliłby świece chanukowe zgodnie z tradycją, którą zapoczątkował Lecz Kaczyński, a podtrzymał Andrzej Duda. – Nie. Ja swoje przywiązanie do wartości chrześcijańskich traktuję poważnie, więc obchodzę święta, które są bliskie mojej osobie – oświadczył.

Chanuka, historia Polski i zamach w Sydney. Wpis ambasadora USA

Ambasador USA w Polsce Tom Rose zamieścił w poniedziałek (15 grudnia) w serwisie X wpis, w którym wyjaśnił, czym jest Chanuka. Nawiązał także do niedzielnego zamachu w Sydney, gdzie terroryści otworzyli ogień na plaży Bondi. Zginęło, co najmniej 16 osób, w tym jeden ze sprawców. Napastnikami byli ojciec i syn. Do ataku doszło podczas obchodów pierwszego dnia Chanuki.

"Chanuka to pierwsza w historii udokumentowana bitwa o wolność religijną i polityczną – mały naród odmawiający oddania swojej wiary, tożsamości i przyszłości większym mocarstwom. To historia wojny z hellenistycznym pogaństwem, której celem było wymazanie Biblii i wygnanie Boga z ludzkiej pamięci, prowadzonej przez naród, który rozumiał, że przetrwanie bez godności nie jest przetrwaniem" – napisał Rose, który jest religijnym Żydem.

"Historia Chanuki nie jest jedynie historią żydowską; przemawia do każdego narodu zmuszonego do obrony swojej wiary i charakteru; mówi, że wolność wymaga wiecznej czujności; a raz utracona tożsamość rzadko może zostać odzyskana" – dodał.

twitter

"Ten machabejski instynkt silnie rezonuje tu, w Polsce. Od wieków Polska wybiera opór zamiast wymazania, tożsamość zamiast poddania się i zniknięcia. Lekcje te są dziś szczególnie ważne, ponieważ najbardziej brutalne przejawy antysemityzmu poza Bliskim Wschodem nie mają miejsca w Europie Środkowej – a już na pewno nie tutaj, w Polsce – lecz w rzekomo najbardziej liberalnych zachodnich demokracjach świata" – wskazał ambasador.

"Chanuka, historia Polski i Sydney uczą tej samej lekcji: cywilizacja przetrwa tylko wtedy, gdy zło będzie zwalczane bezlitośnie, kultura będzie broniona bez przeprosin, a wolni ludzie nigdy się nie poddadzą" – stwierdził na koniec.

Czytaj też:

Żydzi świętują Nowy Rok. Prezydent Nawrocki składa życzenia