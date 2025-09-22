Żydzi świętują Nowy Rok. Prezydent Nawrocki składa życzenia

"Z okazji Rosz ha-Szana przekazuję społeczności żydowskiej w Polsce życzenia zdrowia, duchowego umocnienia i wszelkiej pomyślności. Niech wspólne świętowanie tych szczególnych dni, kiedy w gronie rodziny i bliskich tradycyjnie przekazują sobie Państwo najlepsze pozdrowienia, przyniesie prawdziwą radość i zadowolenie. Niech doda wielu sił i otuchy na przyszłość" – napisał Nawrocki.

"Życzę, by ten nowy czas był pełen pokoju i szczęścia. Żeby przyniósł Państwu satysfakcję z realizacji wszelkich planów i zamierzeń. Niech obfituje w sukcesy i osiągnięcia we wszystkich działaniach – z pożytkiem dla Państwa wspólnoty i całej Rzeczypospolitej" – dodał prezydent.

Życzenia zostały opublikowane na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i hebrajskiej.

Rosz Ha-Szana trwa w tym roku od wieczora 22 września do wieczora 24 września. Zwane jest też Świętem Trąbek lub Trąbkami. Jest to pierwszy dzień kalendarza żydowskiego. Święto upamiętnia stworzenie świata i przypomina o sądzie Bożym.

Charakterystyczne dla święta Rosz ha-Szana jest składanie życzeń. Odmawiane są dodatkowe modlitwy Musaf, dmie się wielokrotnie w szofar (róg) – stąd nazwa Święto Trąbienia. W świąteczne popołudnie Żydzi udają się nad brzeg rzeki lub innego naturalnego zbiornika wody, aby uczestniczyć w ceremonii Taszlichu, symbolicznego pozbywania się grzechów.

Tradycyjnymi pokarmami świątecznymi są m.in.: jabłko zanurzone w miodzie, marchewka, buraki, daktyle, (głowa) ryby czy owoc granatu.

