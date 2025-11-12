Więcej kompetencji dla prezydenta? Prawie co trzeci Polak "za"

"Czy prezydent Polski powinien otrzymać więcej władzy kosztem uprawnień rządu?" – takie pytanie usłyszeli respondenci badania przeprowadzonego przez pracownię Opinia24 dla stacji RMF FM.

31 proc. pytanych uważa, że władza głowy państwa powinna utrzymać się na obecnym poziomie. Zwiększenia uprawnień prezydenta kosztem rządu chce 30 proc. ankietowanych, natomiast 18 proc. respondentów odpowiedziało, że prezydent powinien otrzymać mniej władzy, rząd więcej.

21 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Za zwiększeniem władzy prezydenta częściej byli mężczyźni niż kobiety – 33 proc. mężczyzn uważa, że głowa państwa powinna mieć większą władzę, wśród kobiet odsetek ten wyniósł 27 proc. Za rozszerzeniem uprawnień prezydenta częściej opowiadali się też wyborcy PiS (65 proc.) i sympatycy Konfederacji (48 proc.).

Za wzmocnieniem rządu kosztem ograniczenia prerogatyw prezydenta najczęściej opowiadały się natomiast osoby po 60. r.ż. (29 proc.), osoby z wykształceniem wyższym (25 proc.) i mieszkańcy miast, w których mieszka powyżej 500 tys. mieszkańców (27 proc.). Konieczność zwiększenia kompetencji rządu wskazało również 58 proc. wyborców KO.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 3-5 listopada 2025 roku na próbie 1000 dorosłych Polaków, reprezentatywnej dla całej populacji. Zastosowano technikę mixed-mode, łącząc wywiady telefoniczne (CATI) oraz internetowe (CAWI).

Rząd odpowiada Nawrockiemu. "Próba uzurpacji uprawnień"

Prezydent Karol Nawrocki poinformował o odmowie nominacji 46 sędziów. Jak wyjaśnia, sędziowie ci "kwestionują porządek konstytucyjno-prawny".

Rzecznik rządu Adam Szłapka zabrał już głos w sprawie decyzji głowy państwa. – Samo oświadczenie pana prezydenta świadczy o takiej próbie uzurpacji uprawnień. Sędziowie mają prawo do tego, żeby w formie orzeczenia kwestionować status innych sędziów. Są na to orzeczenia trybunałów europejskich, są na to orzeczenia polskich sądów – powiedział Szłapka na konferencji prasowej.

Jego zdaniem słowa prezydenta stanowią próbę "zakwestionowania konstytucyjnych zasad niezawisłości sędziów i niezależności sądów".

– Władza sądownicza musi być w Polsce niezależna od innych władz, sędziowie są niezawiśli, sądy są niezależne i próba kwestionowania tego jest po prostu uzurpacją i próbą podważenia, można powiedzieć, wymiaru sprawiedliwości w Polsce i pogłębianiem chaosu, który został nam zafundowany przez pana ministra Zbigniewa Ziobro, poprzednią większość parlamentarną i pana prezydenta Andrzeja Dudę – kontynuował rzecznik rządu.

Czytaj też:

"Prezydent postanowił zakończyć sprawę". Bogucki: Sędziowie nie będą awansowaćCzytaj też:

Burza po decyzji Nawrockiego. "Ma pełne prawo", "wypowiedział wojnę"