"Prezydent postanowił zakończyć sprawę". Bogucki: Sędziowie nie będą awansować

W środę prezydent Karol Nawrocki poinformował o odmowie nominacji 46 sędziów. Jak wyjaśnia, sędziowie ci "kwestionują porządek konstytucyjno-prawny". – Każdy sędzia nominowany przez prezydenta RP jest sędzią RP. Prerogatywą prezydenta jest nominowanie, ale może on także tych nominacji odmówić. Korzystam dziś z tego prawa – odmawiam nominacji 46 sędziów. To już nie tylko słowny sygnał, ale konkretna decyzja. Nie będę dawał nominacji, awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej; tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który zachęca do kwestionowania porządku konstytucyjno-prawnego – przekazał Karol Nawrocki.

Prezydent poinformował też, że "przez najbliższe 5 lat żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję, polski system prawny nie może liczyć na nominację". – Tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości – zaznaczył Nawrocki.

Bogucki: Ci sędziowie nie będą awansować

W briefingu prasowym udział wziął też szef Kancelarii Prezydenta. – Prezydent odmówił nominacji na wyższe, można powiedzieć, stanowiska, do wyższych szczebli sądownictwa. Nominacje wpływały jeszcze w czasie prezydentury Andrzeja Dudy. One wtedy były już bardzo mocno analizowane i także prezydent Duda nie podpisywał tych nominacji, a tutaj prezydent Nawrocki postanowił zakończyć tę sprawę, czyli odmówić swoim postanowieniem jako prezydent RP powołania tych sędziów do sądów wyższych instancji. To istota dzisiejszej decyzji prezydenta – wyjaśniał Zbigniew Bogucki.

– Ci sędziowie dalej będą orzekać. Prezydent nie zmienia nic w swoim stanowisku, co do tego, że niewzruszalny jest art. 180 Konstytucji, który zawiera trzy bardzo proste słowa – sędziowie są nieusuwalni. Ci sędziowie po prostu nie będą awansować – podsumował prezydencki minister.

Czytaj też:

Burza po decyzji Nawrockiego. "Ma pełne prawo", "wypowiedział wojnę"