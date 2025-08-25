Seria spotkań Andrzeja Dudy. Co planuje były prezydent?

Na początku sierpnia wraz z zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego Andrzej Duda przestał być prezydentem Polski. Zakończyła się tym samym jego druga kadencja. Urząd głowy państwa sprawował przez ostatnie 10 lat. Można było spodziewać się, że po tym czasie Duda będzie chciał odpocząć od życia publicznego. Wszyscy, którzy tak myśleli zapewne będą zaskoczeni. Były prezydent ma bowiem bardzo aktywnie zaplanowany najbliższy czas. O jego planach pisze w poniedziałek "Fakt".

Andrzej Duda nie zamierza odpoczywać. Oto plany byłego prezydenta

Jak donosi dziennik, jeszcze w tym tygodniu Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach z okazji 45. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych w Gdańsku. Już 6 września pojawi się w Stalowej Woli, aby spotkać się z mieszkańcami tego miasta. "Andrzej Duda ma w ten sposób nawiązać do kampanii z 2015 roku, w którą mocno zaangażował się prezydent tego miasta Lucjusz Nadbereżny" – czytamy.

Na tym jednak nie koniec. Polityk ma bowiem zaplanowany szereg spotkań autorskich w ramach promocji swojej autobiograficznej książki "To ja". – We wrześniu rozpoczniemy cykl spotkań autorskich. Szczegóły będziemy komunikować od 8 września — usłyszeli dziennikarze "Faktu" w środowisku byłego prezydenta.

Z ustaleń gazety wynika również, że autobiografia byłego prezydenta cieszy się tak ogromnym zainteresowaniem czytelników, że właśnie zlecono kolejny dodruk. — Aż 70 procent kupujących wybiera edycję premium — z podpisem autora i w ozdobnym pudełku — twierdzi informator gazety.

Andrzej Duda napisał książkę

"Napisałem książkę!" – poinformował 27 czerwca za pośrednictwem platformy X wówczas jeszcze prezydent Andrzej Duda. Polityk zaprezentował tytuł: "To ja – Andrzej Duda". Na dedykowanej stronie internetowej można dokonać zamówienia oraz zapoznać się z fragmentami książki.

"Bez upiększeń i cenzury. Opowieść o kulisach decyzji, które zaważyły na losach Polski i Europy. Nigdy wcześniej nierelacjonowane rozmowy z czołowymi politykami w kraju i na świecie. Gabinet Owalny i Nowogrodzka, cmentarzysko czołgów na Ukrainie i afrykańska wioska, rezydencja w Juracie i spożywczak na krakowskim osiedlu – zabieram czytelnika wszędzie tam, gdzie toczyła się moja historia, ta polityczna i osobista. Relacjonuję rozmowy z Polakami podczas kampanii wyborczych oraz spotkania z Polonią w najdalszych zakątkach. Opowiadam o tym, jaki wpływ na moją prezydenturę miało dziedzictwo Lecha Kaczyńskiego i z jaką wizją Polski przekazuję urząd Karolowi Nawrockiemu. 640 stron, ponad 250 ilustracji – w tym wiele wcześniej niepublikowanych zdjęć z mojego telefonu i rodzinnego archiwum. To szczera opowieść o życiu i prezydenturze" – czytamy.

