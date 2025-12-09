Niespodziewane słowa ministra. "Nie sądziłem, że będę chwalił Dudę"
Udostępnij4 Skomentuj
Opinie

Niespodziewane słowa ministra. "Nie sądziłem, że będę chwalił Dudę"

Dodano: 
Marcin Kierwiński, szef MSWiA
Marcin Kierwiński, szef MSWiA Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Wołodymyr Zełenski zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego na Ukrainę. Do sprawy odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński. Niespodziewanie pochwalił Andrzeja Dudę.

Wołodymyr Zełenski poinformował, że jest gotowy przyjechać do Polski na pierwsze spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim, jeśli otrzyma stosowne zaproszenie. Przekazał także, że zaprosił polskiego przywódcę na Ukrainę. – Jeśli chodzi o prezydenta Polski, z przyjemnością bym się z nim spotkał. Zaprosiłem go i powiedziałem: "proszę wybrać dowolną datę". Jakąkolwiek datę wybierzecie, ja z przyjemnością się spotkam – oświadczył Zełenski.

– Ostatnio usłyszałem w mediach sygnał, że [prezydent Karol Nawrocki – przy. red.] mnie zaprosił. Cóż, żebym mógł przyjechać, potrzebuję daty. A potem, jeśli prezydent – oficjalnie, nieoficjalnie, jak będzie chciał – zaprosi i zaproponuje datę, to oczywiście przyjadę z oficjalną wizytą do Polski. To dla mnie ważne – powiedział.

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. "Cieszymy się, że relacje z Polską są dla Prezydenta Ukrainy ważne. Dla nas również ważne są dobrosąsiedzkie, oparte o wzajemny szacunek, relacje z Ukrainą. Nad datą spotkania prezydentów w Warszawie pracujemy w kontaktach dyplomatycznych, które są otwarte i aktywne" – zapewnił za pośrednictwem platformy X szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Kierwiński: Nie sądziłem, że będę chwalił prezydenta Dudę

– Zastanawiam się, jak to się stało, że temat tego, że prezydent Zełenski zaprasza polskiego prezydenta i mówi, że jest otwarty, żeby tu przyjechać, jest jakimś newsem. Przecież to powinno być coś normalnego – skomentował na antenie Radia Zet minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

– Za czasów pana prezydenta Dudy – nie sądziłem, że będę chwalił prezydenta Dudę – te kontakty z prezydentem Ukrainy były czymś normalny – stwierdził szef MSWiA. – Dziś, ze względu na nieudolność Pałacu Prezydenckiego, no niestety... – dodał.

– Kancelaria Prezydenta Nawrockiego powinna ustalić to z Kancelarią Prezydenta Zełenskiego i nie ma co na ten temat dyskutować – skwitował.

Czytaj też:
"Wiadomość" od kanclerza Niemiec. Morawiecki parodiuje film Tuska

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Opracował: Dawid Sieńkowski
Źródło: Radio Zet
Czytaj także