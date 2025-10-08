Nawrocki lepszym prezydentem niż Duda? Polacy zdecydowali w sondażu

49 proc. badanych w sondażu CBOS uważa, że Karol Nawrocki lepiej sprawdzi się na urzędzie prezydenckim niż Andrzej Duda i będzie lepszym prezydentem od poprzedniego. Przeciwnego zdania jest 27 proc. Polaków.

Ponad połowa – 53 proc. badanych – jest nastawiona optymistycznie do Karola Nawrockiego. 33 proc. badanych ma przeciwne zdanie i twierdzi, że Karol Nawrocki nie sprawdzi się jako prezydent. 14 proc. nie ma zdania na ten temat.

Karol Nawrocki częściej budzi nadzieje Polaków (47 proc.), zaś dla 37 proc. jest powodem do obaw. Dla 9 proc. respondentów nowa głowa państwa w takim samym stopniu wywołuje obawy, w jakim budzi nadzieje. Dla 5 proc. jest to obojętne, bo nie wiążą oni z prezydenturą Karola Nawrockiego żadnych – ani pozytywnych, ani negatywnych – oczekiwań.

47 proc. badanych uważa, że prezydent Karol Nawrocki będzie prezydentem tylko tej części społeczeństwa na niego głosowała. 44 proc. jest zdania, że będzie starał się reprezentować i uwzględniać opinie nawet Polaków, którzy w drugiej turze nie oddali na niego głosu. 9 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Badanie CBOS przeprowadzono procedurą mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 21 sierpnia do 1 września 2025 roku na próbie liczącej 917 osób (w tym: 64,6 proc. metodą CAPI, 18,8 proc. – CATI i 16,7 proc. – CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.

Czytaj też:

"Tusk może pomarzyć". Przepaść w sondażach między prezydentem a premieremCzytaj też:

Tym politykom Polacy ufają najbardziej. Nawrocki zdecydowanym liderem