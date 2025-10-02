"Tusk może pomarzyć". Przepaść w sondażach między prezydentem a premierem

IBRiS w sondażu dla portalu Onet.pl zapytał Polaków, jak oceniają działalność prezydenta Karola Nawrockiego. 38 proc. respondentów odpowiedziało "zdecydowanie dobrze", 13,6 proc – "raczej dobrze". Łącznie to 51,6 proc. pozytywnych ocen.

Portal odnotowuje, że "to wynik, o którym premier Donald Tusk może tylko pomarzyć".

W poniedziałek Onet.pl opublikował analogiczny sondaż dotyczącym premiera Donalda Tuska. Działalność szefa rządu pozytywnie oceniło łącznie 39,7 proc. badanych.

Krytycznie działalność prezydenta oceniło 38 proc. badanych. 23,3 proc. – "zdecydowanie źle" oraz 14,7 proc. – "raczej źle”. To o 15 pkt proc. mniej niż w przypadku Donalda Tuska, który w analogicznym badaniu zebrał 53,3 proc. ocen negatywnych.

10,4 proc. ankietowanych nie wie, jak ocenić działalność prezydenta Karola Nawrockiego. To więcej niż w przypadku premiera Donalda Tuska (7,1 proc.).

"Może to świadczyć o tym, że część społeczeństwa wciąż nie wyrobiła sobie pełnej opinii o prezydencie, ale też o tym, że jego działalność nie budzi tak silnych emocji, jak działania premiera" – ocenia portal.

Nawrocki liderem sondażu zaufania

Według opublikowanego w poniedziałek sondażu CBOS prezydent Karol Nawrocki jest liderem rankingu zaufania. Ufa mu 58 proc. badanych. Z kolei premier Donald Tusk zajął trzecie miejsce w rankingu nieufności. Szefowi rządu nie fa 51 proc. respondentów.

Badanie IBRiS dla Onet.pl zostało zrealizowane w dniach 19-20 września 2025 roku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

