Waluta euro w Polsce? Jasna deklaracja ministra

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański został zapytany przez RMF FM, czy temat wprowadzenia w Polsce euro zamiast złotego wróci w czasie kampanii wyborczej i stanie się hasłem Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że "to kolejny fake news, który rozpowszechnia prawica".

Andrzej Domański zapewnił, że złoty pozostanie naszą walutą.

– Cieszymy się z posiadania własnej waluty. Wiemy, że w momencie, w którym na rynku w gospodarce światowej dochodzi do takich mniejszych lub większych kryzysów, złoty ma taką funkcję również amortyzującą polską gospodarkę. Więc z całą pewnością to nie będzie nasze hasło – powiedział.

Polska dołączy do G20?

Andrzej Domański wziął udział w corocznym spotkaniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego w Waszyngtonie.

Minister finansów i gospodarki rozmawiał tam m.in. o ewentualnym dołączeniu Polski do grona państw G20.

– W związku z tym, że mamy za sobą 35 lat nieprzerwanego wzrostu gospodarczego, jesteśmy 20. największą gospodarką na świecie, bo wyprzedzamy m.in. Szwajcarię, to nasze aspiracje do grona państw G20 są jak najbardziej uzasadnione. I tutaj widzimy wsparcie. Prezydent Donald Trump wystosował zaproszenie na szczyt liderów dla pana prezydenta Karola Nawrockiego w Miami. Również o tym rozmawiamy tutaj, w Waszyngtonie – dodał.

Nawrocki zaproszony na szczyt G20

3 września po spotkaniu z Donaldem Trumpem w Białym Domu prezydent Karol Nawrocki przekazał, że Polska została zaproszona przez Donalda Trumpa na szczyt G20, który odbędzie się w 2026 roku w Miami. – Bardzo się cieszę, bo zabiegaliśmy o to także we wcześniejszych rozmowach – oświadczył Karol Nawrocki.

Pierwszy raz udział w szczycie zrzeszającym 20 największych gospodarek na świecie Polska brała w 2017 roku. W niemieckim Baden-Baden nasz kraj reprezentował ówczesny wicepremier I minister finansów Mateusz Morawiecki.

