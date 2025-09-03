Ruch Trumpa wobec Polski. Jest zaproszenie

Przed rozmową za zamkniętymi drzwiami, prezydenci Polski i USA spotkali się z mediami. Po wymianie wzajemnych uprzejmości, Donald Trump i Karol Nawrocki odpowiedzieli na kilka pytań. Pierwsze z nich dotyczyło obecności wojsk USA w Polsce i tego, czy nie ma planów jej zmniejszenia.

– Nie, może czegoś nie wiem, ale nawet więcej wam wyślemy. Chcemy mieć większą obecność. Pozostaniemy w Polsce. Jesteśmy bardzo związani z Polską – powiedział prezydent USA.

– Nigdy nie myśleliśmy o wycofaniu wojsk z Polski, nigdy byśmy tego nie zrobili. Myśleliśmy o wycofaniu [wojsk] z innych krajów, ale pomożemy Polsce się obronić – dodał Donald Trump.

Nawrocki: Zabiegaliśmy o to

Jak się później okazało, nie była to jedyna korzystna dla Polski deklaracja ze strony Donalda Trumpa. Prezydent Karol Nawrocki na briefingu prasowym, zorganizowanym po zakończeniu rozmów obu przywódców, przekazał informację o kolejnej decyzji amerykańskiego przywódcy.

– Na sam koniec dostałem też, z czego się bardzo cieszę, bo zabiegaliśmy o to w naszych wcześniejszych rozmowach, dostałem zaproszenie od prezydenta Trumpa na przyszłoroczny szczyt grupy G20 w Miami na Florydzie – powiedział Nawrocki.

– To także uznaję za bardzo ważną informację dla polskiej opinii publicznej – dodał.

Trump chwali polskiego prezydenta

Wcześniej amerykański przywódca pochwalił postawę Karola Nawrockiego w obecności dziennikarzy.

– To człowiek, który odniósł wielki sukces. (...) W tym trudnym wyścigu wszystkich pokonał, jest coraz popularniejszy. Jest bardzo ciekawym człowiekiem. Nie chwalę zbyt wiele osób, ale pana prezydenta chwalę za pracę, którą wykonał – powiedział podczas spotkania w Gabinecie Owalnym Donald Trump.

– Polacy są zadowoleni ze swojego prezydenta. To dla mnie zaszczyt, że mogę pana gościć – zaznaczył, zwracając się do Karola Nawrockiego.

