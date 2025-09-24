Polska zabiega o udział w pracach G20. Nawrocki poruszył ten temat na forum ONZ

We wtorek w Nowym Jorku rozpoczęła się debata generalna 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Polski prezydent miał początkowo zabrać głos o godz. 23 czasu polskiego, jednak w związku z opóźnieniami wyszedł na mównicę chwilę po godz. 1 w nocy.

W swoim wystąpieniu Nawrocki mówił dużo o stanie polskiej gospodarki. – Polska, współzałożyciel Organizacji Narodów Zjednoczonych, jest dwudziestą co do wielkości gospodarką świata oraz krajem, który w ciągu ostatnich 30 lat z powodzeniem przekształcił się z kraju rozwijającego się w kraj rozwinięty oraz z gospodarki centralnie planowanej w gospodarkę rynkową – wskazał.

Nawrocki zwrócił uwagę, że t wyjątkowe doświadczenie pozwala Polsce wnieść istotny wkład w dyskusje ONZ na temat rozwoju, "łącząc perspektywy globalnego Wschodu i Zachodu, a także Północy i Południa".

– Biorąc pod uwagę nasz potencjał i doświadczenia konsekwentnie zabiegamy o udział w pracach G20 – formacie, który pełni rolę mostu w obecnych, burzliwych czasach. Mamy nadzieję, że zaproszenie do współpracy oraz do udziału w kolejnym szczycie grupy wystosowane przez Stany Zjednoczone – za co dziękuję prezydentowi USA – przełożą się na stałą obecność Polski w tym gronie – zaznaczył.

Karol Nawrocki w ONZ: To ostatni moment na podjęcie konkretnych działań

Nawrocki wskazywał, że dotychczasowy ład międzynarodowy kruszeje na naszych oczach. Z tego właśnie względu, tłumaczył, "musimy spojrzeć na obecną sytuację jak na pole walki o zasady, których przestrzeganie może zdecydować o przyszłości naszej cywilizacji". –Myślę, że to właściwie ostatni moment na podjęcie konkretnych działań – dodał.

Prezydent wskazywał, że dziś ponownie zaczynamy doświadczać rosyjskiego imperializmu. Dotyczy to – jak zauważył – również Polski. Przypomniał tu niedawny incydent, kiedy rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną i zapewniał, że były to celowe działanie. –W konsekwencji Polska po raz pierwszy od II wojny światowej była zmuszona do otworzenia ognia do wrogich obiektów nad naszym terytorium– dodał.

– Zapewniam, jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych i Prezydent Polski, że Polska zawsze będzie odpowiednio reagować i jest gotowa do obrony swojego terytorium! – mówił.

Według polskiego prezydenta, Rosja nie jest dziś gotowa do prawdziwego pokoju. Wskazując, że musi jednak tę wojnę zakończyć i przejąć za nią pełną odpowiedzialność, zapewniał że Polska wspiera prace Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oraz Międzynarodowego Trybunału Karnego i popiera ideę ustanowienia specjalnego trybunału ad hoc, który osądziłby sprawców agresji.–Żadne wojny nie mogą się bowiem agresorom opłacać. Wojny nie mogą opłacać się agresorom także pod względem ekonomicznym – zaznaczył.

