Tylu Polaków żyje w skrajnej biedzie. Porażające dane

Z obliczeń badaczy wynika, że w Polsce ok. 1,9 mln osób żyje poniżej minimum egzystencji. Eksperci wskazują, że ok. 975 tys. osób skrajnie ubogich znajduje się całkowicie poza systemem pomocy społecznej.

Chociaż w ciągu ostatnich 12 miesięcy zakres skrajnego ubóstwa uległ zmniejszeniu na skutek wzrostu płacy minimalnej czy opanowania inflacji, to w tym samym okresie ok. 500 tysięcy Polaków znalazło się w sytuacji ubóstwa relatywnego.

Mniejsze skrajne ubóstwo. Pojawia się jednak inny problem

Raport wskazuje bowiem, że z powodu wzrostu zarobków, ustabilizowania inflacji, a także podwyższenia świadczenia 800 plus, zasięg skrajnego ubóstwa spadł z 6,6 proc., czyli ok. 2,5 mln osób w 2023 roku do 5,2 proc., czyli ok. 1,9 mln osób w 2024 roku.

Badacze wskazują, że życie poniżej minimum egzystencji przez okres dłuższy niż dwa miesiące stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Autorzy raportu EAPN Polska wyraźnie podkreślają, że spadkowi skrajnego ubóstwa towarzyszył wzrost ubóstwa relatywnego w tym samym czasie (chodzi o wydatki poniżej 50 proc. średniej krajowej). To ostatnie zjawisko wzrosło z 12,2 proc., czyli 4,6 mln osób do 13,3 proc., czyli 5 mln osób.

Tyle zarabiają Polacy. Są nowe dane

Główny Urząd Statystyczny opublikował na początku października raport dotyczący wynagrodzeń w Polsce. Najciekawsze dane dotyczą mediany zarobków Polaków.

Opublikowany przez GUS raport zawiera dane z kwietnia tego roku. Wynika z nich, że mediana zarobków w gospodarce narodowej wynosi 7262 zł brutto. Oznacza to, że połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe. Przypomnijmy, że jeszcze w styczniu wskaźnik ten wynosił 6 882,80 zł brutto.

W sektorze publicznym mediana wynagrodzeń była wyższa o 1389 zł od mediany wynagrodzeń ogółem, natomiast w sektorze prywatnym niższa o 712,36 zł.

Wartość mediany wynagrodzeń różniła się w zależności od płci – w przypadku mężczyzn wyniosła 7451 zł, natomiast wśród kobiet — 7083,20 zł.

Czytaj też:

Przerażające wyliczenia dla przyszłych seniorów. Emerytura starczy na 10 dniCzytaj też:

Spada skrajne ubóstwo w Polsce. Pozostałe dane nie są tak pozytywne