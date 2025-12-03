Podano ile zarabiają Polacy. "Średnia pensja" poza zasięgiem

Nowy raport GUS "Rozkład wynagrodzeń w gospodarce narodowej" za czerwiec 2025 r. pokazuje wyraźny rozdźwięk między średnią statystyczną a płacami, które realnie trafiają do większości zatrudnionych.

Średnia i mediana. Zupełnie różne kwoty

W publicznych dyskusjach najczęściej pojawia się wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia. To jednak parametr, który może być mylący. Szczególnie, gdy porównamy oficjalną "średnią pensje" z własnymi zarobkami.

W czerwcu 2025 r. średnia płaca brutto bowiem wyniosła aż 8766,10 zł. Skąd taki wynik? Średnia arytmetyczna mocno reaguje na najwyższe pensje, przez co wąska grupa najlepiej opłacanych pracowników — jak kadra zarządzająca czy specjaliści z branży IT — istotnie podnosi ostateczny wynik.

Bardziej adekwatnym wskaźnikiem jest mediana, czyli wartość dokładnie pośrodku rozkładu wynagrodzeń: połowa pracowników zarabia mniej, połowa więcej. Według GUS w czerwcu 2025 r. mediana wyniosła 7138,25 zł brutto.

Różnica między tymi dwoma wskaźnikami jest znacząca — mediana wypada o 18,6 proc. niżej niż średnia, czyli o ponad 1600 zł.

Decyle – kto zarabia najmniej, kto najwięcej

Raport GUS przedstawia również informacje o decylach, czyli podziale pracujących na dziesięć równych grup według wysokości zarobków. Dzięki temu można zobaczyć sytuację osób znajdujących się zarówno na dole, jak i na górze tego zestawienia.

W pierwszym decylu, obejmującym 10 proc. najmniej zarabiających, górny próg wynagrodzeń wynosił 4666,00 zł brutto. Innymi słowy, co dziesiąta osoba otrzymywała pensję nie wyższą niż ta kwota.

Na przeciwnym biegunie znajduje się dziewiąty decyl. W tej grupie 10 proc. osób z najwyższymi zarobkami otrzymywało co najmniej 13 750,00 zł brutto. To właśnie ta grupa najmocniej wpływa na podwyższanie średniej krajowej, tworząc statystyczny obraz rynku pracy bardziej korzystny, niż wynika to z sytuacji większości zatrudnionych.

