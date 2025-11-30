Ułatwienie w przejściu na wcześniejszą emeryturę. Oto szczegóły

Od kilku lat osoby oddające krew mają prawo do dwóch dni wolnego. Zasad ta dotyczy również górników. Problem w tym, że w ich przypadku wspomniane dni nie wliczają się do wymaganego stażu pracy górniczej. Ten z kolei jest niezbędny, aby móc przejść na wcześniejszą emeryturę.

Z tego powodu posłowie lewicy złożyli w Sejmie projekt ustawy, który włącza dni wolne należne górnikom, honorowym dawcom krwi do ich stażu pracy. W uzasadnieniu napisano, że celem nowelizacji jest "wzmocnienie społecznego uznania dla honorowego krwiodawstwa". Przypomnijmy, że obecnie spośród 75 tysięcy górników w Polsce, 3 tysiące honorowo oddaje krew.

Dodatkowe dni wolne dla dawców

W trakcie pandemii COVID-19 Sejm przyjął przepisy, które przyznają prawo do dodatkowego dnia wolnego osobom, które oddają krew. Dotychczas wolne przypadało tylko w dzień donacji. Po zmianach krwiodawca otrzymywał także dodatkowe wolne następnego dnia. W 2023 roku przepisy te zostały uchwalone na stałe. Od tego czasu każdy, kto odda krew w stacji krwiodawstwa ma prawo do dwóch dni wolnych.

Przypomnijmy, że to niejedyne przywileje przewidziane dla osób oddających krew. Kolejnymi z nich są: zwolnienie od pracy na czas okresowych badań lekarskich związanych z donacją, jeśli nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy, zwrot utraconego zarobku zgodnie z przepisami prawa pracy, zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi oraz posiłek regeneracyjny.

Kwestia dodatkowego dnia wolnego dla dawców krwi od początku była krytykowana przez pracodawców. Ci argumentowali, że o ile jednodniowa nieobecność honorowego dawcy krwi w miejscu pracy nie stanowi problemu, o tyle wydłużenie absencji do dwóch dób wiąże się już z określonymi kosztami.

