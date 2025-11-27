Wiek emerytalny do zmiany. Co zrobi rząd Tuska?

Wiek emerytalny w Polsce wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Co pewien czas pojawiają się postulaty mówiące, że powinien on zostać podniesiony i zrównany dla obu płci. Na początku sierpnia minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcze nie wykluczyła, że w przyszłości potrzebne będzie jego podniesienie.

Rząd Donalda Tuska na razie nie wykazuje chęci do zmian w przepisach emerytalnych. W przyjętym niedawno przeglądzie emerytalnym znalazło się stwierdzenie, że wiek emerytalny nie zostanie podniesiony. W zamian rząd będzie podejmował inicjatywy zmierzające do przekonania Polaków do dłuższego pozostawania na rynku pracy.

Wiek emerytalny do zmiany

Tymczasem Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak wskazuje, że polski system emerytalny w ciągu najbliższych lat będzie coraz mocniej obciążany rosnącą liczbą emerytów. Wpływ na to ma przede wszystkim fatalna sytuacja demograficzna, w której współczynnik dzietności wynosi 1,1, a jednocześnie liczba osób starszych rośnie. Odpowiedzią na te wyzwania powinny być, zdaniem ekspertki, odpowiednia polityka migracyjna oraz podniesienie wieku emerytalnego.

– Jeżeli chodzi o wiek emerytalny, to oczywiście konieczne jest zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Kobiety są lepiej wykształcone, dłużej żyją i są zdrowsze niż mężczyźni, i jednocześnie ten ich potencjał jest tracony, kiedy przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat – stwierdziła.

Chłoń-Domińczak przypomniała, że obecnie standardem w Europie jest wuek emerytalny na poziomie 67 lat dla obu płci. Coraz więcej państw przesuwa jednak tę granicę do 70. roku życia. Profesor przyznaje jednak, że kwestia podnoszenia wieku emerytalnego jest wrażliwa politycznie.

– Jeżeli nie możemy ustawowo, to na pewno system zachęt jest potrzebny, aczkolwiek jeżeli popatrzymy historycznie na to, jak wyglądają decyzje emerytalne Polaków, to widać bardzo wyraźnie, że jednak ten ustawowy wiek emerytalny jest istotną granicą – wskazała.

