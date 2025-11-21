ZUS podał średnią wysokość emerytury. Zobacz, czy taką masz

Najnowsze opracowanie dotyczące przeciętnej emerytury w Polsce oraz liczby osób pobierających świadczenie zostało opublikowane w raporcie "Miesięczna informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych".

Jak wynika z dokumentu, przeciętna emerytura wynosi obecnie 4 255,66 zł. To znaczny wzrost. Dla porównania – uśredniona kwota tego świadczenia w ubiegłym roku wyniosła 3862,61 zł. W ciągu całego 2024 roku ZUS wysłał 292,290 mld zł emerytur. Od początku roku do sierpnia liczba emerytów w ZUS zmalała o około 3000 osób. Mimo to, łączne zobowiązania państwa względem emerytów wzrosły.

W sierpniu ZUS przelał na konta świadczeniobiorców 27,041 mld zł. Jeszcze w grudniu 2024 roku kwota ta wynosiła 25,07 mld zł.

Jak wskazują analitycy zakładu, za wzrost kwoty średniej emerytury odpowiedzialna była m.in. marcowa waloryzacja. Przypomnijmy, że jest proces podwyższania świadczeń emerytalnych i rentowych, mający na celu utrzymanie ich realnej wartości mimo inflacji. Innymi słowy, waloryzacja chroni emerytów przed spadkiem siły nabywczej pieniądza. Tegoroczna waloryzacja podniosła kwotę średniego świadczenia o 250 zł.

Średnie emerytury w Europie

Według danych Eurostatu z 2022 r. najwyższe średnie emerytury w Europie otrzymywali seniorzy na Islandii. To 2997 euro miesięcznie – przy obecnym kursie euro daje prawie 13 tys. złotych). Kolejne są Luksemburg, Norwegia i Dania, które wypłacały świadczenia powyżej 2500 euro. Średnia unijna to zgodnie z informacjami 1345 euro.

Na drugim końcu są Albania (ok. 137 euro), Bośnia i Hercegowina oraz Bułgaria, gdzie średnie emerytury nie przekraczają 300 euro miesięcznie. Polska, ze średnim świadczeniem wynoszącym ok. 575 euro, plasuje się wśród państw o niskich emeryturach w Unii Europejskiej.

