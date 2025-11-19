"15 emerytura" w 2025 roku. ZUS wkrótce wyśle przelewy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala terminy wypłat emerytur i rent na konkretne dni w kalendarzu. Z reguły są to 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca. Jak widać w grudniu jeden z nich przypada na święta Bożego Narodzenia. Z kolei 1 stycznia to Nowy Rok. Świadczeniobiorcy, którzy w tych terminach otrzymują przelewy z ZUS muszą sprawdzić, kiedy pieniądze pojawią się na ich kontach.

Jeśli termin wypłaty świadczenia wypada w sobotę, niedzielę lub święto, wtedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesuwa datę wypłaty świadczenia, tak aby świadczeniobiorcy otrzymali pieniądze wcześniej. Z tego powodu seniorzy, którzy w grudniu mieliby otrzymać pieniądze 25. dni miesiąca otrzymają je wcześniej. Również ci, którzy otrzymywali środki 1. dnia miesiąca, dostaną je wcześniej, czyli jeszcze w grudniu. Można zatem powiedzieć, że w 2025 roku właśnie ci seniorzy dostaną "15. emeryturę".

Zwrot podatku dla emerytów

Początek roku to dla pracujących obywateli czas składania zeznań podatkowych, czyli rozliczania PIT. Dla części osób miłym elementem rocznego rozliczenia jest to, co następuje niedługo później, czyli zwrot podatku – nadpłaconego bądź zapłaconego nienależnie. W grupie, która na początku 2026 roku będzie mogła liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe w postaci zwrotu podatku znajdą się również seniorzy. Nie każdy jednak będzie mógł liczyć na środki wynikające z rozliczenia podatkowego. O kogo zatem chodzi?

Jak tłumaczy dziennik "Fakt" na zwrot podatku będą mogli liczyć jedynie emeryci otrzymujący niskie świadczenie, którym w roku 2025 potrącono zaliczki na PIT od trzynastej i czternastej emerytury.

Przypomnijmy, że obecnie minimalna emerytura wynosi wynosi 1878,91 zł brutto, co daje 1709,81 zł netto.

