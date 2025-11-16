W którym kraju Europy emeryci dostają najwięcej? To cel wielu Polaków

Według danych Eurostatu z 2022 r. najwyższe średnie emerytury w Europie otrzymywali seniorzy na Islandii. To 2997 euro miesięcznie – przy obecnym kursie euro daje prawie 13 tys. złotych). Kolejne są Luksemburg, Norwegia i Dania, które wypłacały świadczenia powyżej 2500 euro. Średnia unijna to zgodnie z informacjami 1345 euro.

Na drugim końcu są Albania (ok. 137 euro), Bośnia i Hercegowina oraz Bułgaria, gdzie średnie emerytury nie przekraczają 300 euro miesięcznie. Polska, ze średnim świadczeniem wynoszącym ok. 575 euro, plasuje się wśród państw o niskich emeryturach w Unii Europejskiej.

"Porównując emerytury w Europie, należy uwzględnić siłę nabywczą. Choć Austria, Islandia czy Dania wypadają najlepiej, po uwzględnieniu kosztów życia różnice w wydatkach mogą się nieco zmniejszać, ale nadal pozostają duże. Jak podaje Biznes Interia, ważnym wskaźnikiem jest też stopa zastąpienia, czyli procent ostatnich zarobków, które emeryt otrzymuje w formie świadczenia" – zwraca uwagę portal polsatnews.pl.

Polacy tracą wiarę w ZUS. Coraz więcej osób odkłada na emeryturę

W ciągu trzech lat niemal dwukrotnie zwiększył się odsetek osób w wieku 25-34 lat, które deklarują, że niedawno zaczęły odkładać na emeryturę.

W sumie, w grupie 25-34 lat, odkładanie na emeryturę zadeklarowało 37 proc. badanych (wobec 26 proc. w 2022 r.), a w kolejnym przedziale wiekowym, 35-44 lat, odsetek ten wzrósł do 47 proc. z 36 proc. W grupie 45-54 lat liczba oszczędzających wzrosła do 41 proc. z 36 proc., a w najstarszej grupie (55+) – do 56 proc. z 45 proc.

"Najwięcej osób odkładających na emeryturę, 56 proc., jest w najstarszej grupie, 55+. Jednak w ciągu trzech lat znacznie przybyło ich wśród młodszych Polaków. W grupie 25-34 lat liczba oszczędzających od niedawna zwiększyła się niemal dwukrotnie, z 13 do 25 proc." – powiedział dyrektor odpowiedzialny za obszar oszczędności w ING Banku Śląskim Daniel Szewieczek, cytowany w komunikacie.

Czytaj też:

Marta Nawrocka przeszła na emeryturę. Ile wynosi jej świadczenie?Czytaj też:

Emeryci mają prawo do wielu zniżek. Wystarczy jeden dokument