Emeryci mają prawo do wielu zniżek. Wystarczy jeden dokument

Legitymacja emeryta i rencisty uprawnia do wielu zniżek. Seniorzy mogą skorzystać z preferencyjnych cen np. w transporcie publicznym, PKP, w aptekach, miejscach kultury czy w uzdrowiskach. Dokument mogą otrzymać wyłącznie osoby uprawnione, czyli takie, które mają ustalone prawo do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Co ważne, nie trzeba składać żadnego wniosku o jej wydanie. Legitymacja jest wyrabiana automatycznie po przejściu na emeryturę lub rentę.

Trzeba wiedzieć, że 1 stycznia 2023 r. legitymacja jest wydawana w dwóch formach: fizycznej (plastikowej karty) oraz elektronicznej (mLegitymacji). Osoby, które uzyskają prawo do świadczeń od 1 stycznia 2023 r. otrzymają tylko mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Możliwe jest jednak uzyskanie także fizycznej wersji dokumentu. W tym celu wystarczy złożyć do ZUS.

Na jakie zniżki mogą liczyć posiadacze legitymacji? To m.in. darmowa komunikacja miejska (należ mieć jednak ukończone 70 lat), dwa przejazdy koleją rocznie ze zniżką 37 proc. oraz bilet seniora, zniżki w muzeach, tetrach czy obiektach sportowych. Emeryci i renciści, po okazaniu ważnej legitymacji, mogą otrzymać także zniżki na usługi rehabilitacyjne czy wstęp do ośrodków uzdrowiskowych.

Warto także pamiętać, że seniorzy mają prawo do zwolnienia z obowiązkowego abonamentu RTV. Należy jednak spełnić określone warunki.

Eksperci ocenili polski system emerytalny

Autorzy raportu raporcie Mercer CFA Institute Global Pension Index przyznali polskiemu systemowi 57 punktów, co plasuje. W skali raportu to wynik klasy C, czyli – jak można by powiedzieć – „trójka z minusem”.

W zestawieniu najlepiej wypadły Holandia, Dania i Islandia, a tuż za nimi znalazły się pozostałe kraje skandynawskie. W większości państw Europy Zachodniej systemy oceniono znacznie wyżej niż polski. Nasz kraj znalazł się obok Włoch i Austrii.

W raporcie zwrócono uwagę, że polski system emerytalny opiera się na modelu repartycyjnym, w którym bieżące świadczenia finansowane są z aktualnych składek. To rozwiązanie, w połączeniu z niekorzystnymi trendami demograficznymi, może w przyszłości doprowadzić do poważnych trudności.

Czytaj też:

Co PiS szykuje dla emerytów? Bon dla seniora i świadczenie dla matekCzytaj też:

Najważniejsze dodatki do emerytury w 2026 r. Sprawdź, ile możesz zyskać