Przeciętna emerytura w 2026 roku. Co czeka emerytów i rencistów?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje przeznaczyć w 2026 roku na wypłaty świadczeń dla emerytów i rencistów 444 mld zł. Z prognozy przygotowanej przez ZUS wynika, że w przyszłym roku liczba emerytów i rencistów zwiększy się o 123 tys. osób w porównaniu z bieżącym rokiem. Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów wyniesie ponad 8,5 mln osób.

– FUS w 2026 roku, dzięki rosnącym wpływom ze składek, będzie w dobrej kondycji, a to zagwarantuje terminowe wypłaty wszystkich świadczeń – zapewnił wicedyrektor Departamentu Finansów w centrali ZUS Radosław Socha, cytowany przez portal Rynek Zdrowia.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2026, nad którym trwają prace w parlamencie, zakłada, że wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przekroczą pół biliona złotych. Wydatki na emerytury i renty stanowić będą ok. 89 proc. z tej kwoty.

Przeciętna emerytura w górę

Przeciętna emerytura w 2026 roku ma wynieść 4320 zł, tj. o 7,5 proc. więcej niż w 2025 roku. Wynika to głównie z waloryzacji świadczenia. ZUS zakłada, że wskaźnik waloryzacji w przyszłym roku wyniesie 104,88 proc. To jednak mniej niż w tym roku, kiedy świadczenia emerytalne zostały podniesione o 105,55 proc.

Jak wyliczył dziennik "Fakt", minimalna emerytura, która obecnie wynosi 1878,91 zł brutto, po waloryzacji może wzrosnąć do 1961,58 zł. To oznacza wzrost o ok. 84 zł brutto. Waloryzacja rent i emerytur zawsze przeprowadzana jest 1 marca.

Prezydencki projekt w Sejmie

Prezydent Karol Nawrocki przedstawił w poniedziałek projekt ustawy "Godna emerytura" w sprawie waloryzacji świadczeń dla seniorów. Zakłada on wprowadzenie w przyszłym roku podwyżki minimalnej emerytury o 150 zł brutto. Projekt został złożony w Sejmie. Propozycja Nawrockiego to realizacja jednej z jego obietnic wyborczych, złożonej w trakcie kampanii prezydenckiej.

Kancelaria Prezydenta wyjaśniła, że "dzięki projektowi prezydenckiemu minimalna emerytura w 2026 roku wyniesie ponad 2000 zł i będzie co najmniej na poziomie około 2030 zł".

