800 plus dla seniorów? Za każde wychowane, dorosłe już dziecko

Świadczenie wychowawcze 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziców bądź opiekunów prawnych. Program "Rodzina 800 plus", realizowany od 1 kwietnia 2016 r., stanowi wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wynosi 800 zł miesięcznie (wcześniej 500 zł). Aby je otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Program "Rodzina 800 plus" gwarantuje comiesięczne wsparcie na każde dziecko, co w skali 18 lat daje nawet 172 800 zł.

800 plus dla seniorów. Za lata opieki nad dziećmi

W maju 2025 r. do Sejmu ponownie trafiła obywatelska petycja w sprawie rozszerzenia świadczenia 800 plus na osoby, które "wychowały i wykształciły dzieci" w czasach, gdy państwo nie oferowało im żadnej systemowej pomocy finansowej. Autorzy petycji, która po raz pierwszy pojawiła się w Sejmie już w 2023 r., wskazują, że należy im się rekompensata za opiekę nad dorosłymi już dziećmi, którzy obecnie pracują i płacą podatki w Polsce.

Zgodnie z propozycją, świadczenie przysługiwałoby: w kwocie 400 zł miesięcznie każdemu rodzicowi-emerytowi, który wychował jedno dziecko; w kwocie 800 zł miesięcznie każdemu rodzicowi-emerytowi, który wychował co najmniej dwójkę dzieci. Pieniądze miałyby być wypłacane jako dodatek do emerytury.

Zwolennicy takiego rozwiązania podkreślają aspekt sprawiedliwości międzypokoleniowej. Z kolei przeciwnicy wskazują na wydatki liczone w miliardach złotych rocznie, które mogłyby zdestabilizować finanse publiczne. Zwracają też uwagę na problemy praktyczne, np. jak rozwiązać spory w rodzinach po rozwodzie.

W obliczu tych wyzwań pojawił się pomysł alternatywnego rozwiązania – jednorazowej rekompensaty zamiast stałych, comiesięcznych świadczeń.

