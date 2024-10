Zwrot podatku dla emerytów. Komu przysługuje? Na ile pieniędzy można liczyć?

Początek roku to dla pracujących obywateli czas składania zeznań podatkowych, czyli rozliczania PIT. Dla części osób miłym elementem rocznego rozliczenia jest to, co następuje niedługo później, czyli zwrot podatku – nadpłaconego bądź zapłaconego nienależnie. W grupie, która na początku 2025 roku będzie mogła liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe w postaci zwrotu podatku znajdą się również seniorzy. Nie każdy jednak będzie mógł liczyć na środki wynikające z rozliczenia podatkowego. O kogo zatem chodzi?

Rozliczenie PIT 2024. Którzy seniorzy otrzymają zwrot podatku?

Jak tłumaczy dziennik "Fakt" na zwrot podatku będą mogli liczyć jedynie emeryci otrzymujący niskie świadczenie, którym w roku 2024 potrącono zaliczki na PIT od trzynastej i czternastej emerytury.

Warunkiem kategorycznym jest, aby w rocznym rozliczeniu dochody danego emeryta nie przekroczyły 30 tysięcy złotych. Tyle wynosi bowiem obecnie kwota wolna od podatku. Według prognoz, seniorzy mogą wówczas liczyć na zwroty sięgające ponad 400 zł.

Jaki zwrot podatku dla emerytów?

Wysokość zwrotu zależy jednak od wysokości świadczenia pobieranego przez emeryta. Według wyliczeń "Faktu", na najwyższy zwrot ze skarbówki mogą liczyć osoby, które otrzymują z ZUS świadczenie wynoszące 2184 zł netto, czyli na rękę. Te osoby dostaną 404 zł. zwrot.

Z kolei seniorzy otrzymujący minimalną emeryturę, czyli 1781 zł brutto – dostaną ok. 236 zł zwrotu. Co należy podkreślić, zwrot podatku rośnie wraz ze wzrostem emerytury "na rękę", jednak do pewnego limitu. Przy świadczeniu netto wynoszącym 2275 zł i więcej zwrot wynosi 0 zł.

Zwrot podatku. Kiedy pieniądze z Urzędu Skarbowego?

Kiedy seniorzy, którym przysługuje zwrot podatku mogą spodziewać się przelewów z Urzędu Skarbowego? Na pewno dopiero po 15 lutego. To wtedy skarbówka udostępnia podatnikom ich wstępne deklaracje PIT. Im szybciej ją złożymy, tym szybciej możemy liczyć na zwrot. Najlepszym rozwiązaniem będzie tu skorzystanie z usługi Twój e-PIT.

