Bezpłatny pogrzeb. Niewielu Polaków o tym wie, a jest to możliwe
Ekonomia

Dodano: 
Trumna na pogrzebie, zdjęcie ilustracyjne
Trumna na pogrzebie, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay
Niewielu Polaków wie, że istnieje możliwość zorganizowania pogrzebu bez ponoszenia żadnych kosztów. Wystarczy przystąpić do Programu Świadomej Donacji.

Czy istnieje możliwość zorganizowania ceremonii pogrzebowej bez ponoszenia kosztów? Okazuje się, że tak. Wiele uczelni w Polsce prowadzi Program Świadomej Donacji. W jego ramach każda osoba (nie tylko seniorzy) może zadeklarować przekazanie swojego ciała po śmierci na cele prowadzonych badań naukowych lub nauczania określonych przedmiotów wynikających z programu studiów danej placówki. W zamian za to uczelnia zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty związane z pogrzebem oraz sprawować opiekę nad grobowcem.

Jak stać się donatorem

Warunki, jakie należy spełnić w celu wzięcia udziału w programie nie są restrykcyjne. Wystarczy zamieszkiwać na terytorium Polski, być pełnoletnim oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Przed decyzją o zostaniu donatorem warto sprawdzić szczegółowe zasady i regulamin programu uczelni, której chcemy powierzyć po śmierci swoje ciało.

Warunkiem jest także wypełnienie w formie pisemnej aktu donacji. Dokument musi zostać poświadczony notarialnie. Co ważne, po złożeniu deklaracji donator może w każdej chwili zmienić swoją decyzję.

Cała procedura przekazania ciała uczelni, zgodnie z wymogami prawa, musi odbywać się w warunkach poszanowania godności osoby zmarłej. Co ważne, placówka może odmówić przyjęcia zwłok, jeśli zaszły określone okoliczności: ciało jest w stanie rozkładu gnilnego; zostało poddane badaniu sekcyjnemu; zmarły chorował na WZW typu B, C; był zakażony wirusem HIV, gruźlicą, kiłą; zmarły odszedł w wyniku ciężkich urazów, jeśli stan ciała nie pozwoli na jego wykorzystanie do celów dydaktycznych i naukowych; ciało znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz gdy brak jest możliwości przechowywania zwłok we właściwych warunkach.

Krewni zmarłego, który zdecydował się na donację mają prawo sprzeciwić się jego woli i nie wyrazić zgody na przekazanie jego ciała. W takim przypadku muszą jednak zwrócić uczelni koszty zabezpieczenia, transportu i przechowywania zwłok.

Źródło: infor.pl
