Bezpłatny pogrzeb. Niewielu Polaków o tym wie, a jest to możliwe

Czy istnieje możliwość zorganizowania ceremonii pogrzebowej bez ponoszenia kosztów? Okazuje się, że tak. Wiele uczelni w Polsce prowadzi Program Świadomej Donacji. W jego ramach każda osoba (nie tylko seniorzy) może zadeklarować przekazanie swojego ciała po śmierci na cele prowadzonych badań naukowych lub nauczania określonych przedmiotów wynikających z programu studiów danej placówki. W zamian za to uczelnia zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty związane z pogrzebem oraz sprawować opiekę nad grobowcem.

Jak stać się donatorem

Warunki, jakie należy spełnić w celu wzięcia udziału w programie nie są restrykcyjne. Wystarczy zamieszkiwać na terytorium Polski, być pełnoletnim oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Przed decyzją o zostaniu donatorem warto sprawdzić szczegółowe zasady i regulamin programu uczelni, której chcemy powierzyć po śmierci swoje ciało.

Warunkiem jest także wypełnienie w formie pisemnej aktu donacji. Dokument musi zostać poświadczony notarialnie. Co ważne, po złożeniu deklaracji donator może w każdej chwili zmienić swoją decyzję.

Cała procedura przekazania ciała uczelni, zgodnie z wymogami prawa, musi odbywać się w warunkach poszanowania godności osoby zmarłej. Co ważne, placówka może odmówić przyjęcia zwłok, jeśli zaszły określone okoliczności: ciało jest w stanie rozkładu gnilnego; zostało poddane badaniu sekcyjnemu; zmarły chorował na WZW typu B, C; był zakażony wirusem HIV, gruźlicą, kiłą; zmarły odszedł w wyniku ciężkich urazów, jeśli stan ciała nie pozwoli na jego wykorzystanie do celów dydaktycznych i naukowych; ciało znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz gdy brak jest możliwości przechowywania zwłok we właściwych warunkach.

Krewni zmarłego, który zdecydował się na donację mają prawo sprzeciwić się jego woli i nie wyrazić zgody na przekazanie jego ciała. W takim przypadku muszą jednak zwrócić uczelni koszty zabezpieczenia, transportu i przechowywania zwłok.

