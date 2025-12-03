Środa kontra mec. Dubois. "Żadnych spraw się nie brzydzi?"

"Przebogata kancelaria mec. Dubois, syna 'legendy polskiej palestry', wszczyna ze mną postępowanie sądowe w sprawie ochrony dóbr jeszcze bardziej bogatej organizacji jaką jest Polski Związek Łowiectwa. Trochę dziwi, że tak wielkie materialne i intelektualne siły pana Dubois zostaną zużytkowane, by pogłębić finansowo i wolnościowo taką materialną kruszynkę jak ja (akademicka pensja to kropla w morzu zarobków adwokatów i działaczy od zabijania zwierząt), ale – jak rozumiem – kancelaria Dubois bierze wszystko na czym można dobrze zarobić, a ze mną sprawa prosta: nie stać mnie na adwokata" – pisze prof. Magdalena Środa we wpisie opublikowanym na Facebooku.

Dalej wskazuje, że pozew dotyczy jej tekstów, w których nazywa myśliwych "mordercami i barbarzyńcami". "Powtarzam od lat i nie przestanę nigdy powtarzać: myślistwo to barbarzyństwo, zarzewie wojen i przyzwolenia na bezmyślne okrucieństwo okutane w niob tradycji. Czy ktoś, kto myśli podobnie, ma pomysł jak bronić podobnych poglądów przed organizacją morderców zwierząt (PZŁ) i bogatą jak cholera kancelarią adwokacką, która – chyba – żadnych spraw się nie brzydzi?" – pyta oburzona.

Myślistwo jako patologia

Jakiś czas temu prof. Magdalena Środa była gościem Radia Rebeliant. Tematem audycji były "patologie społeczne w Polsce". Na początku rozmowy prowadząca stwierdziła, że są trzy patologie: kibole, myśliwi i alkohol. – One jakoś tak czasami się łączą, czasami zachodzą na siebie – powiedziała.

– Kibole to są zorganizowane grupy chuliganów, które są dosyć mściwe. Mają dużo testosteronu, więc chodzą po mieście i grożą ludziom, zwłaszcza po meczach. A myśliwi mają potężne finanse. (...) To jest środowisko, które łączy bardzo duże grupy, ponad podziałami politycznymi – mówiła prof. Środa