Kaczyński zaskoczył. Tak zagłosuje ws. weta prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki podjął we wtorek decyzję, że nie podpisze tzw. ustawy łańcuchowej. Weto prezydenckie odrzucić chce teraz większość rządząca. Informację w tej sprawie przekazał w środę marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Przypomnijmy, że w sejmowym głosowaniu propozycję tę poparł Jarosław Kaczyński. Jak zagłosuje teraz nad odrzuceniem weta prezydenta?

Kaczyński poparł ustawę łańcuchową. Zdradził, jak zagłosuje ws. weta prezydenta

O tę kwestię prezes Prawa i Sprawiedliwości został zapytany w Sejmie. Odpowiedź zaskakuje.

– W tej sytuacji nie odrzucę [weta prezydenta – red.] – poinformował Kaczyński. Polityk podkreślił, że chodzi tu o "poprawkę odnoszącą się do pewnych realiów". –Pewne przepisy tej ustawy są dobre, ale niemożliwe do realizacji – dodał.

Na uwagę, że sam przecież poparł tę ustawę, Kaczyński odparł: "Czasem się głosuje za czymś, co jest częściowo dobre".

twitter

Koalicja chce odrzucić weto prezydenta. "Niezrozumiała decyzja"

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował w środę, że prezydenckie weto w sprawie tzw. ustawy łańcuchowej będzie przedmiotem głosowania w Sejmie. Jak wyjaśnił, argumenty Karola Nawrockiego w tej sprawie nie przemawiają zarówno do większości rządzącej, jak i do obywateli.

– Podjąłem następującą decyzję: dzisiaj dam do druku oraz skieruję na komisję kwestię związaną z wetem w stosunku do tych ustaw. Ustawa łańcuchowa przejdzie do komisji nadzwyczajnej ds. ochrony zwierząt i chciałem poinformować, że jest decyzja koalicji w tej sprawie. To weto będzie głosowane, dlatego że uważamy tę decyzję prezydenta jako następną decyzję, która jest absolutnie niezrozumiała – przekazał podczas konferencji prasowej w Sejmie Czarzasty.

Według marszałka Sejmu, w tej sprawie Karol Nawrocki powinien "mieć więcej empatii". – Moim zdaniem jest to następna oburzająca, niezrozumiała decyzja – dodał.

Czytaj też:

Chcą odrzucić weto prezydenta. Czarzasty ogłosił decyzjęCzytaj też:

Po tej decyzji zawrzało. Jest nowy ruch prezydenta ws. ustawy łańcuchowejCzytaj też:

Tusk do prezydenta: I co ci psy zawiniły? "Pan jest trzeźwy?"