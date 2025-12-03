Po tej decyzji zawrzało. Jest nowy ruch prezydenta ws. ustawy łańcuchowej
Kraj

Po tej decyzji zawrzało. Jest nowy ruch prezydenta ws. ustawy łańcuchowej

Dodano: 
Karol Nawrocki, prezydent
Karol Nawrocki, prezydent Źródło: Mikołaj Bujak / KPRP
Projekt prezydenta Karola Nawrockiego dotyczący zakazu trzymania zwierząt na łańcuchu trafił już do Sejmu. Co proponuje głowa państwa?

Karol Nawrocki ogłosił we wtorek, że nie podpisze rządowego projektu ustawy zakazującej trzymania psów na uwięzi. W związku z taką decyzją prezydent postanowił wyjść ze swoją propozycją w tym zakresie. Projekt już trafił do Sejmu.

Ustawa łańcuchowa. Projekt prezydenta już w Sejmie

Prezydencja inicjatywa zakłada wprowadzenie zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi. W propozycji znalazły się jednak liczne wyjątki od takiego zakazu.

Nie będzie on obowiązywał prowadzenia zwierzęcia domowego na smyczy lub jego uwięzienia na czas transportu, udziału w wystawie, pokazie, konkursie, występie, treningu lub tresurze, a także podczas przeprowadzanego na tym zwierzęciu zabiegu weterynaryjnego, profilaktycznego lub pielęgnacyjnego.

W myśl propozycji Nawrockiego, zakaz nie będzie stosowany w przypadku krótkotrwałego trzymania na uwięzi poza miejscem stałego bytowania zwierzęcia w określonych warunkach wskazanych przez właściciela w sposób niepowodujący naruszenia jego dobrostanu.

Na tym nie koniec. Wyjątkiem od stosowania zakazu ma być również sytuacja, gdy zwierzę będzie przebywało poza miejscem bytowania, a celem czasowego trzymania na uwięzi będzie zapobieżenie niebezpieczeństwu stwarzanego przez to zwierzę dla ludzi bądź innych zwierząt.

"W związku z wprowadzanym zakazem trzymania zwierząt domowych na uwięzi projekt ustawy ze względów bezpieczeństwa przewiduje dodatkowo stosowny przepis przejściowy skierowany w szczególności do właścicieli i opiekunów psów trzymanych na uwięzi, zgodnie z którym właściciel lub opiekun zwierzęcia domowego, w szczególności psa trzymanego na uwięzi, zgodnie z przepisami dotychczasowymi jest obowiązany do zastosowania wobec tego zwierzęcia środków ostrożności uniemożliwiających niekontrolowane wydostanie się takiego zwierzęcia na zewnątrz, poza miejsce stałego bytowania" – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projekt nakłada również obowiązek na właścicieli psów trzymanych w kojcu, nieogrzewanym pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni zapewnienia im odpowiedniego schronienia przed warunkami atmosferycznymi o wielkości dostosowanej do rozmiarów zwierzęcia. W takiej sytuacji wskazano konkretnie, że psu należy zapewnić budę wykonaną z drewna lub materiałów drewnopochodnych, stanowiących barierę termiczną, z izolacją cieplną, chroniącą przed warunkami atmosferycznymi oraz o wielkości dostosowanej do wielkości psa.

Projekt nie wprowadza żadnych nowych regulacji zagrożonych sankcją karną. Jeśli propozycja głowy państwa znajdzie akceptację w Sejmie, ustawa wejdzie w życie po upływie 12 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Ustawa łańcuchowa zawetowana

Przypomnijmy, że informując o zawetowaniu ustawy łańcuchowej, prezydent podkreślił, że choć intencja, ochrona zwierząt, jest słuszna i szlachetna, to sama ustawa była źle napisana.

– Zamiast rozwiązywać problemy, tworzyła nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt. Proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarka. To prawo było oderwane od rzeczywistości – wyjaśnił, dodając, że ustawa łańcuchowa zawiera przepisy niemożliwe do wykonania.

Opracowała: Anna Skalska
Źródło: Interia.pl
