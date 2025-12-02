Prezydent: Mam nadzieję, że pan premier Tusk przeprosi Polaków

Karol Nawrocki spotkał się tam z żołnierzami pełniącymi służbę w hubie logistycznym POLLOGHUB. Prezydent wygłosił też przemówienie, a potem odpowiedział na kilka pytań dziennikarzy.

Prezydent w POLLOGHUB Rzeszów-Jasionka

Nawrocki powiedział, że ponad 95 proc. wszystkich donacji z ponad 40 państw przechodzi właśnie przez hub w Jasionce. – Trzeba mieć głęboką świadomość, że dzięki wysiłkowi Polaków, polskich żołnierzy, dzięki takim miejscom jak hub logistyczny na Podkarpaciu możliwa jest obrona Ukrainy przed rosyjską napaścią – powiedział prezydent. –Ta wizyta pokazała, jak wielką odpowiedzialność ma na sobie Polska. Sprzęt i pomoc z całego świata przechodzi właśnie przez ten hub. Polska podejmuje ogromny wysiłek. To ważne dla naszego narodu i w kontekście sojuszniczym. Bez tego miejsca nie udałoby się zapewnić bezpieczeństwa całej wschodniej flanki NATO – mówił w trakcie wystąpienia.

– Jest to ważne także w kontekście sojuszniczym, bowiem jesteśmy w miejscu które nie tylko jest świadkiem żywej historii XXI wieku, ale jest także miejscem bez którego nie udałoby się zapewnić bezpieczeństwa całej wschodniej flanki NATO. To wszystko odbywa się wysiłkiem polskiego budżetu, polskiego państwa, polskiego żołnierza, ale także to miejsce na Podkarpaciu pokazuje w soczewce jak przebiega współpraca sojuszników w ramach NATO – powiedział Nawrocki.

Nawrocki: Mam nadzieję, że Tusk przeprosi Polaków

Głowa państwa została zapytana o zdumiewającą wypowiedź Donalda Tuska z Berlina o zadośćuczynieniu dla niemieckich ofiar II wojny światowej, które jeszcze żyją. Premier powiedział, że jeśli nie zrobią tego Niemcy, to zrobi to Polska, czyli de facto polscy podatnicy.

– Zasmuciły mnie słowa pana premiera Donalda Tuska. [...] Myślę, że z naszymi partnerami, a tak traktujemy przecież Niemców możemy rozmawiać także o kwestiach trudnych, o które kwestiach mamy rozwiązywać. Nie znam takiego rozwiązania problemu historycznego ani politycznego, ani w zakresie przyzwoitości, ani prawdy historycznej w którym ofiary same płacą za poniesione zło od okupanta i od najeźdźcy. A więc to, co powiedział pan premier Donald Tusk w Berlinie bardzo mnie niepokoi, mam nadzieję, że pan premier Donald Tusk przeprosi Polaków i powie, że to jest wyraz jakiegoś niezrozumienia – powiedział Karol Nawrocki.

