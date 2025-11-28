Korwin-Mikke: Słabsza Ukraina jest w naszym interesie

Mówię to w dniu, kiedy mija termin ultimatum, który jego ekscelencja Donald Trump postawił Rosji i Ukrainie na przyjęcie jego 28 punktowego planu, który już kraje europejskie usiłują zmienić na 19. punktowy. Natomiast już tego 28 punktowego Rosja nie chce przyjąć, narodowcy grożą obaleniem Putina. Ukraina też nie bardzo chce go przyjąć, bo ona przecież ponosi straty terytorialne.