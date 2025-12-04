Co z relokacją migrantów? Komisja Europejska oceniła polski wniosek

Pakt migracyjny Unii Europejskiej zacznie obowiązywać w połowie 2026 r. W listopadzie polski rząd wniósł o zwolnienie naszego kraju z przymusu relokacji migrantów, argumentując to presją migracyjną ze strony Białorusi oraz przyjęciem ogromnej liczby uchodźców wojennych z Ukrainy.

Jak przekazała korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon, powołując się na unijnych dyplomatów, Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała wniosek Polski o wyłączenie z relokacji migrantów i płacenia kontrybucji finansowych w przyszłym roku. Opinia KE została już przesłana do Warszawy.

Z podobnym wnioskiem do Komisji Europejskiej zwróciły się także: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy i Estonia. KE wydała pozytywne opinie w odniesieniu do czterech z tych krajów. Dotychczas nie poznaliśmy szczegółów.

Decyzję Komisji Europejskiej musi jeszcze potwierdzić Rada Unii Europejskiej na szczeblu ministrów spraw wewnętrznych państw członkowskich UE. Posiedzenie w tej sprawie odbędzie się w poniedziałek 8 grudnia.

Pakt migracyjny

Jednym z założeń unijnego paktu migracyjnego jest "obowiązkowa solidarność". Kraje będą zobowiązane do przyjmowania migrantów, a odmowa będzie się wiązać z kontrybucjami finansowymi (20 tys. euro za jednego nieprzyjętego migranta).

Warto pamiętać, że zwolnienie Polski z mechanizmu relokacji będzie dotyczyło jedynie przyszłego, 2026 r. W 2027 r. Polska może zatem zacząć przyjmować migrantów. Mimo to, pogłoski o prawdopodobnej akceptacji wniosku Warszawy przez Komisję Europejską są przedstawiane przez koalicję rządową i przychylne jej media jako wielki sukces.

Przypomnijmy, że odrzucenie paktu migracyjnego deklarował w kampanii wyborczej Karol Nawrocki. W październiku prezydent napisał w liście do przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen, że Polska nie zgodzi się na działania unijnych instytucji, które zmierzałyby do rozlokowania na jej terytorium nielegalnych migrantów.

