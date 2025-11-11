Tusk reaguje na wieści z Brukseli. "To już decyzja"

"Bułgaria, Czechy, Estonia, Chorwacja, Austria i Polska zmagają się z poważną presją migracyjną i będą mogły wystąpić o pełne lub częściowe zwolnienie z relokacji migrantów na nadchodzący rok w ramach paktu migracyjnego" – ogłosiła Komisja Europejska we wtorkowym komunikacie. Co to oznacza w praktyce? Każde z sześciu wskazanych państw członkowskich Unii Europejskiej może wystąpić do Rady UE w sprawie zwolnienia z relokacji migrantów. Warto jednak podkreślić, że zwolnienie będzie dotyczyło jedynie przyszłego, 2026 r. Rada UE będzie musiała podjąć ostateczną decyzję w głosowaniu większością kwalifikowaną.

Jednym z założeń unijnego paktu jest "obowiązkowa solidarność". Kraje będą zobowiązane do przyjmowania migrantów, a odmowa będzie się wiązać z kontrybucjami finansowymi (20 tys. euro za jednego nieprzyjętego migranta). Nowe przepisy mają obowiązywać od połowy 2026 r.

Bruksela miała przychylić się do argumentacji polskiego rządu, który zwracał uwagę, że nasz kraj znajduje się pod presją migracyjną. Ponadto, wskazano, że sytuacja Polski jest wyjątkowa ze względu na liczbę przyjętych uchodźców wojennych z Ukrainy.

Pilne wieści z Brukseli. Rząd ogłasza sukces

Premier Donald Tusk już ogłosił sukces. "Tak, jak mówiłem, Polska nie będzie przyjmować migrantów w ramach Paktu Migracyjnego. Ani płacić za to. To już decyzja. Robimy, nie gadamy!" – oświadczył szef rządu za pośrednictwem platformy X.

twitter

"Tak jak obiecywaliśmy Polska NIE będzie uczestniczyć w procesie relokacji migrantów. Dziś potwierdza to KE. Robimy nie gadamy! Dobra wiadomość w dniu naszego narodowego Święta" – napisał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

twitter

"KE potwierdza: Polska będzie de facto zwolniona z relokacji w ramach paktu migracyjnego. Okazało się, że liczy się skuteczność a nie propaganda i strach. Dobry dzień dla Polski" – stwierdził rzecznik prasowy rządu Adam Szłapka.

twitter

Przypomnijmy, że w październiku prezydent Karol Nawrocki napisał list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Podkreślił w nim, że Polska nie zgodzi się na działania instytucji europejskich, które zmierzałyby do rozlokowania na jej terytorium nielegalnych migrantów.

Czytaj też:

"Nawet Konfederacja takich rzeczy nie mówi". Biedroń uderza w Tuska