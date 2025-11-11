Zwrot w sprawie paktu migracyjnego. Komisja Europejska potwierdza

"Bułgaria, Czechy, Estonia, Chorwacja, Austria i Polska zmagają się z poważną presją migracyjną i będą mogły wystąpić o pełne lub częściowe zwolnienie z relokacji migrantów na nadchodzący rok w ramach paktu migracyjnego" – ogłosiła Komisja Europejska we wtorkowym komunikacie, cytowanym przez Polską Agencję Prasową.

Co to oznacza w praktyce? Każde z sześciu wskazanych państw członkowskich Unii Europejskiej może wystąpić do Rady UE w sprawie zwolnienia z relokacji migrantów. Warto jednak podkreślić, że zwolnienie będzie dotyczyło jedynie przyszłego, 2026 r.

Pakt migracyjny Unii Europejskiej

W maju 2024 r. ministrowie finansów państw członkowskich Unii Europejskiej zatwierdzili pakt migracyjny. Przeciwko głosowały trzy kraje: Polska, Słowacja i Węgry. Pakt ma kompleksowo regulować sprawy migracji w UE, w tym kwestie związane z pomocą udzielaną krajom znajdującym się pod presją migracyjną.

Odrzucenie paktu migracyjnego deklarował już w kampanii wyborczej Karol Nawrocki. W październiku prezydent napisał w liście do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, że Polska nie zgodzi się na działania instytucji europejskich, które zmierzałyby do rozlokowania na jej terytorium nielegalnych migrantów.

W lutym premier Donald Tusk zapowiedział, że "Polska nie będzie implementowała paktu migracyjnego ani projektów, które miałyby doprowadzić do przymusowego przyjmowania migrantów". Podkreślił, że państwa unijne "mają nam pomagać, a nie nakładać jakiekolwiek ciężary".

Bruksela miała przychylić się do argumentacji polskiego rządu, który zwracał uwagę, że nasz kraj znajduje się pod presją migracyjną. Ponadto, wskazano, że sytuacja Polski jest wyjątkowa ze względu na liczbę przyjętych uchodźców wojennych z Ukrainy.

Przypomnijmy, że jednym z założeń unijnego paktu jest "obowiązkowa solidarność". Kraje będą zobowiązane do przyjmowania migrantów, a odmowa będzie się wiązać z kontrybucjami finansowymi (20 tys. euro za jednego nieprzyjętego migranta). Nowe przepisy mają obowiązywać od połowy 2026 r.

