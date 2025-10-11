Bryłka: Zwolnienie z relokacji nie oznacza zwolnienia z paktu migracyjnego

Rozgłośnia RMF FM poinformowała w sobotę, że Polska może zostać zwolniona z niektórych założeń paktu migracyjnego. Chodzi o wyłączenie z mechanizmu relokacji migrantów oraz finansowych obciążeń. Jak podkreślono, ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść w przyszłym tygodniu. Komisja Europejska do środy przedstawi obowiązki państw członkowskich Unii Europejskiej wynikające z paktu migracyjnego. Jednym z jego założeń jest "obowiązkowa solidarność". Kraje będą zobowiązane do przyjmowania migrantów, a odmowa będzie się wiązać z kontrybucjami finansowymi (20 tys. euro za jednego nieprzyjętego migranta). Nowe przepisy mają obowiązywać od połowy 2026 r.

Politycy koalicji rządzącej natychmiast ogłosili wielki sukces. "Halo, PiS i Konfederacja. Słyszycie ten huk? To pękła bańka strachu o pakt migracyjny, którą pompowaliście od miesięcy! Polska ma być ZWOLNIONA z relokacji!" – oznajmił Paweł Śliz z Polski 2050.

Bryłka: To nie oznacza zwolnienia z paktu migracyjnego

Na ten wpis zareagowała Anna Bryłka. "Panie Pośle, na najbliższej Radzie ds. sprawiedliwości (14.10) przedmiotem prac będzie wdrażanie Paktu o Migracji i Azylu, w tym ustalanie rocznej puli solidarnościowej w ramach »mechanizmu solidarności« na 2026 rok, w 2025 pakt nie obowiązuje. Polska nie została wyłączona z mechanizmu solidarności!" – wskazała.

"Państwa unijne zostaną podzielone na beneficjentów i państwa wnoszące wkład. W rozporządzeniu o zarządzaniu migracją wyraźnie czytamy: »Aby ułatwić proces podejmowania decyzji, wniosek Komisji dotyczący aktu wykonawczego Rady ustanawiającego roczną pulę solidarnościową NIE POWINIEN BYĆ podawany do wiadomości publicznej do czasu jego przyjęcia przez Radę«. Co oznacza, że polska opinia publiczna po fakcie dowie się, w jaki sposób Polska uczestniczy w pakcie" – wyjaśniła eurodeputowana Konfederacji.

twitter

"Roczna pula solidarnościowa składa się z następujących rodzajów środków solidarnościowych, które uznaje się za mające taką samą wartość: relokacja; wkłady finansowe przekazywane przez państwa członkowskie; alternatywne środki solidarnościowe w dziedzinie migracji, przyjmowania, azylu, powrotów i reintegracji oraz zarządzania granicami, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia operacyjnego, budowania zdolności. Zwolnienie z relokacji nie oznacza zwolnienia z paktu migracyjnego!" – podkreśliła Bryłka.

Tusk: Nie będzie relokacji migrantów. Załatwione

Premier Donald Tusk zabrał głos w sprawie paktu migracyjnego. "Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie! Załatwione" – napisał na platformie X.

"Że uszczelnimy barierę na granicy z Białorusią – i jest to dziś najlepiej strzeżona granica w Europie. Że zaostrzymy przepisy wizowe i azylowe – i Polska stała się wzorem dla innych. Robimy, nie gadamy!" – dodał.

Czytaj też:

Dzisiaj wielka manifestacja PiS. Tusk wbił szpilę KaczyńskiemuCzytaj też:

"Kolejny plan się sypie". Kaczyński o Tusku: Boi się coraz bardziej