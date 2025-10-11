Dzisiaj wielka manifestacja PiS. Tusk wbił szpilę Kaczyńskiemu

Dzisiaj o godz. 14:00 na Placu Zamkowym w Warszawie odbędzie się manifestacja pod hasłem "STOP nielegalnej migracji! NIE dla umowy z Mercosur!", organizowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Weźmie w niej udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz czołowi politycy tej partii.

W mediach społecznościowych pojawił się komentarz premiera Donalda Tuska, który postanowił uderzyć w Kaczyńskiego oraz PiS. "Ściągnąć do Polski rekordową liczbę migrantów, a następnie wezwać do protestu przeciw migracji, potrafi tylko Jarosław Kaczyński" – napisał szef rządu.

PiS wzywa na demonstrację w Warszawie

– Przez ostatnie miesiące w biurach parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości były zbierane podpisy pod wnioskiem o obywatelskie referendum ws. odrzucenia paktu migracyjnego. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy podpisali się pod tym wnioskiem. Bardzo proszę też tych, którzy jeszcze tego nie uczynili, żeby podpisali właśnie taki wniosek. Będziemy podpisy zbierać również na manifestacji, która o godz. 14:00 rozpocznie się na Placu Zamkowym w Warszawie – powiedział w piątek na konferencji prasowej szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Polityk ostrzegał, że jest możliwy scenariusz, w którym pakt migracyjny zostanie czasowo zawieszony, tak aby umożliwić wygraną w wyborach w 2027 r. obecnej koalicji rządzącej. Jeśli jednak tak się stanie, to później porozumienie zostanie odwieszone, a Polska będzie musiała przyjmować migrantów narzuconych przez Brukselę. – Jeśli nie postawimy tamy temu zagrożeniu, to po dwóch latach okaże się, że nie ma wyjścia, że musimy do Polski przyjmować tych, którzy napłynęli nielegalnie do Europy, zaproszeni np. przez kanclerz Angelę Merkel – mówił Błaszczak.

"Ten rząd szkodzi Polsce każdego dnia! Pakt migracyjny to realne niebezpieczeństwo, umowa z krajami Mercosur to zniszczenie rolnictwa, a ręczne sterowanie składami sędziowskimi przez polityków obecnej koalicji to bezkarność dla swoich i represje wobec opozycji. Na każdym kroku w Polsce szerzy się ZŁO. Zatrzymajmy ich! Spotkajmy się na proteście w najbliższą sobotę, 11 października, na Placu Zamkowym w Warszawie. Protest przeciwko działaniom koalicji 13 grudnia!" – zaapelował z kolei w mediach społecznościowych prezes PiS Jarosław Kaczyński.

