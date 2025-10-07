Prezes PiS zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym przekonuje, że rząd Donalda Tuska "szkodzi Polsce każdego dnia!".

W związku z tym Prawo i Sprawiedliwość zapowiada na 11 października protest w Warszawie przeciwko działaniom rządu.

"Pakt migracyjny to realne niebezpieczeństwo, umowa z krajami Mercosur to zniszczenie rolnictwa, a ręczne sterowanie składami sędziowskimi przez polityków obecnej koalicji to bezkarność dla swoich i represje wobec opozycji" – twierdzi Kaczyński.

"Na każdym kroku w Polsce szerzy się ZŁO. Zatrzymajmy ich! Spotkajmy się na proteście w najbliższą sobotę, 11 października, na Placu Zamkowym w Warszawie. Protest przeciwko działaniom koalicji 13 grudnia!" – napisał.

Projekt Żurka wywołał burzę. Jest reakcja rządu

W Dzienniku Ustaw RP 30 września opublikowano rozporządzenie ministra sprawiedliwości. Czytamy w nim, że "przewodniczący wydziału może zdecydować w przypadku potrzeby poprawy efektywności pracy wydziału, że sprawy rozpoznawane w składzie trzech sędziów SLPS przydzieli referentom, a pozostałych dwóch członków składu wyznaczy przewodniczący wydziału według zasad określonych przez prezesa sądu po zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu".

Część środowiska sędziowskiego oraz politycy opozycji ostrzegają, że w praktyce decyzja Waldemara Żurka oznacza koniec losowego przydzielania sędziów do spraw.

Rzecznik rządu zapewnia jednak, że minister Żurek ma wsparcie premiera Tuska. "Jeżeli potrzebne i zgodne z Konstytucją zmiany bolą tych, którzy latami demolowali polski system prawny – to tylko potwierdza, że idziemy w dobrym kierunku" – napisał w mediach społecznościowych Adam Szłapka.

Opozycja grzmi. "Bezkarność dla swoich"

Działania ministra Żurka ostro krytykuje prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Najpierw nielegalnie przejęli prokuraturę, potem wbrew opiniom kolegiów sędziowskich wymienili prezesów sądów, a teraz chcą ręcznie wyznaczać sędziów do orzekania. W dodatku zapowiadają likwidację CBA... Czy to nie układa się w jeden scenariusz pt.: «Bezkarność dla swoich»?" – napisał Kaczyński na swoim koncie na platformie X.

"Rozporządzenie Żurka to złamanie Konstytucji (art. 7) i ustaw. To kolejne bezprawne działanie tej ekipy, które stawia pod znakiem zapytania legalność tego rządu, a już na pewno legalność obecnego ministra sprawiedliwości!" – dodał prezes PiS.

