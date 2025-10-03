"Opozycja ma siedzieć". Szokujące rozporządzenie Żurka

W Dzienniku Ustaw RP 30 września opublikowano rozporządzenie ministra sprawiedliwości. Czytamy w nim, że "przewodniczący wydziału może zdecydować w przypadku potrzeby poprawy efektywności pracy wydziału, że sprawy rozpoznawane w składzie trzech sędziów SLPS przydzieli referentom, a pozostałych dwóch członków składu wyznaczy przewodniczący wydziału według zasad określonych przez prezesa sądu po zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu".

Ogólnopolskie stowarzyszenie Sędziowie RP przekonuje, że chodzi o "rżnięcie sędziowskiej niezawisłości".

"Tym oto tępym narzędziem rżnie się sędziowską niezawisłość: w składzie trzech sędziów (czyli zwykle decydującym o orzeczeniu prawomocnym) większość będą stanowili zausznicy szefa wydziału nominata prezesa sądu nominata Ministerstwa Sprawiedliwości! Treść wyroku nie może być zaskoczeniem" – czytamy we wpisie.

twitter

Ziobro: Opozycja ma siedzieć

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro ocenił we wpisie opublikowanym na platformie X, że "Tusk z Żurkiem właśnie odbierają Polakom system losowania sędziów".

"Żurek nie krył, że potrzebuje »zaufanych« – teraz będzie mógł ich palcem wskazać, bo wyroki mają być »jak trzeba«. Giertych, Grodzki i Nowak mogą spać spokojnie. Opozycja ma siedzieć. To proste" – ocenił.

twitter

Również były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś bije na alarm. "Wracają ustawki i sędziowie na telefon" – stwierdził. Zdaniem posła PiS "już jest jasne co miał przykryć temat Pegasusa". "Skasowali losowanie sędziów: z trzech losuje się już tylko jednego, a dwóch wskazują ludzie Żurka w sądach. Po to masowo wymieniał prezesów. Bandyci" – napisał na X.

twitter

System losowego przydziału spraw

System losowego przydzielania spraw został wprowadzony od 1 stycznia 2018 roku decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości kierowanego przez Zbigniewa Ziobrę. Wprowadzono wtedy „System Losowego Przydziału Spraw” (SLPS), czyli program komputerowy, który miał przydzielać sprawy sędziom w sądach w sposób transparentny i losowy.