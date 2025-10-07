Więzienie dla Żurka? Kaczyński nie gryzie się w język

O postać ministra sprawiedliwości Kaczyński został zapytany przez dziennikarzy na korytarzach sejmowych. Prezes PiS nie kryje, że jego zdaniem Waldemar Żurek powinien trafić do więzienia za to, co robi z resortem sprawiedliwości.

– Waldemar Żurek jest człowiekiem, który powinien się znaleźć, i to na bardzo długie lata, w państwowych zakładach karnych i wierzę w to, że się znajdzie. Bo łamie prawo w sposób tak bezczelny, jak jeszcze dotąd nie łamano – podkreślił Kaczyński w rozmowie z dziennikarzami.

Projekt Żurka wywołał burzę. Jest reakcja rządu

W Dzienniku Ustaw RP 30 września opublikowano rozporządzenie ministra sprawiedliwości. Czytamy w nim, że "przewodniczący wydziału może zdecydować w przypadku potrzeby poprawy efektywności pracy wydziału, że sprawy rozpoznawane w składzie trzech sędziów SLPS przydzieli referentom, a pozostałych dwóch członków składu wyznaczy przewodniczący wydziału według zasad określonych przez prezesa sądu po zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu".

Część środowiska sędziowskiego oraz politycy opozycji ostrzegają, że w praktyce decyzja Waldemara Żurka oznacza koniec losowego przydzielania sędziów do spraw.

Rzecznik rządu zapewnia jednak, że minister Żurek ma wsparcie premiera Tuska. "Jeżeli potrzebne i zgodne z Konstytucją zmiany bolą tych, którzy latami demolowali polski system prawny – to tylko potwierdza, że idziemy w dobrym kierunku" – napisał w mediach społecznościowych Adam Szłapka.

Opozycja grzmi. "Bezkarność dla swoich"

"Najpierw nielegalnie przejęli prokuraturę, potem wbrew opiniom kolegiów sędziowskich wymienili prezesów sądów, a teraz chcą ręcznie wyznaczać sędziów do orzekania. W dodatku zapowiadają likwidację CBA... Czy to nie układa się w jeden scenariusz pt.: «Bezkarność dla swoich»?" – napisał Kaczyński na swoim koncie na platformie X.

"Rozporządzenie Żurka to złamanie Konstytucji (art. 7) i ustaw. To kolejne bezprawne działanie tej ekipy, które stawia pod znakiem zapytania legalność tego rządu, a już na pewno legalność obecnego ministra sprawiedliwości!" – dodał prezes PiS.

