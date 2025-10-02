Manowska uderza w Żurka. Jest zawiadomienie

O złożeniu zawiadomienia dowiadujemy się ze strony internetowej Sądu Najwyższego, na której opublikowano kopię dokumentu. Zawiadomienie zostało skierowane do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

"Bezprecedensowy atak polityka, przedstawiciela rządu na najwyższy polski organ sądowy musi się spotkać z właściwą reakcją prokuratora, wyposażonego w atrybut niezależności" – wskazuje prof. Manowska. Zawiadomienie dotyczy "wywierania groźbą bezprawną wpływu na czynności urzędowe SN". Chodzi o wezwania, które Waldemar Żurek kierował do sędziów SN mianowanych po 2017 r.

Żurek chce, aby sędziowie SN przestali orzekać

22 września do Sądu Najwyższego wpłynęły cztery pisma Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka, w których wzywa on grupę sędziów SN, których uznaje za "neosędziów", do zaprzestania orzekania. Żurek powołuje się przy tym m.in. na orzeczenia europejskich trybunałów. "Mając na względzie, że jednym z zadań prokuratury jest stanie na straży praworządności, a prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą, jako prawo podstawowe gwarantowane tak przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej (art. 45 ust. 1), jak i przez Europejską Konwencję Praw Człowieka (art. 6 ust. 1 EKPC), uznane jest przez art. 6 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej za ogólną zasadę prawa Unii Europejskiej, wskazuję, że Państwa udział w składach orzekających i podejmujących uchwały prowadzi do naruszenia przywołanych przepisów, a tym samym pozbawia strony postępowań fundamentalnych praw zapewnionych im zarówno przez Europejską Konwencję Praw Człowieka, jak i przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej" – wskazał Żurek.

Według I prezes SN tego rodzaju pisma stanowią "nieuzasadnione uderzenie w autorytet Sądu Najwyższego oraz świadome kreowanie fałszywego stanu faktycznego".

