Mocny list prezydenta. "Segregacja sędziów to terror bezprawia"

Prezydent Karol Nawrocki przesłał list, który został odczytany podczas odbywającej się na Zamku Królewskim w Warszawie, konferencji poświęconej 75-leciu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Przesłanie polityka odczytał szef jego Kancelarii, minister Zbigniew Bogucki.

Odnosząc się tematu konferencji prezydent stwierdził, że z przestrzeganiem praw człowieka w Polsce nie jest najlepiej. Zwrócił uwagę na próby "podważania powołań sędziowskich na podstawie prawa". Chodziło o tzw. neosędziów, powołanych po zmianach w Krajowej Radzie Sądownictwa, dokonanych w 2018 r., który nie uznaje obecna władza.

Prezydent Nawrocki podkreślił w swoim liście, że kwestionowanie ich statusu jest "próbą kwestionowania woli narodu, który wybrał prezydenta, a to on ma ostatnie słowo w sprawie powołań sędziów". Dodał, że "suweren nie godzi się na chaos, a segregacja sędziów to terror bezprawia pod hasłem przywracania praworządności". W przesłaniu wskazano, że rolą prezydenta jest przywrócenie zaufania do wymiaru sprawiedliwości. W liście padła zapowiedź, że najbliższych tygodniach Karol Nawrocki powoła Radę ds. Naprawy Ustroju Państwa.

Polityk podkreślił konieczność poszanowania wyroków europejskich trybunałów. Jednocześnie zaznaczył, że kształtowanie ustroju sądownictwa należy do wyłącznej kompetencji władz Polski.

Żurek chce, by sędziowie płacili

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek chce przeprowadzić zmiany, które sprawią, że sędziowie powołani przez KRS po 2017 roku, tzw. neosędziowie Sądu Najwyższego, których status podważa obecna władza, z własnej kieszeni zwracaliby koszty odszkodowania za "wadliwie" wydawane przez nich wyroki. Chodzi o kwoty przyznawane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawach, gdzie ktoś pozywa państwo polskie. MS planuje, aby wobec tych sędziów składano pozwy regresowe.

