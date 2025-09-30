Ziobro: Zrzucił togę. Dziś depcze prawo

"Żurek nosił togę, ale usługiwał politykom. W końcu zrzucił togę i został politykiem. Nosił maskę niezawisłego sędziego, ale miał twarz bezprawia. Dziś zrzucił maskę i już oficjalnie depcze prawo…"

– taki komentarz do działań obecnego szefa MS Waldemara Żurka opublikował na portalu X były minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro.

To reakcja na decyzję polityka, który złożył we wtorek do TK wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Bogdana Święczkowskiego. – W ocenie prokuratora prowadzącego postępowanie, zgromadzony dotychczas materiał dowodowy stwarza dostatecznie uzasadnione podejrzenie, że pan Bogdan Święczkowski, będąc funkcjonariuszem publicznym, wykonując obowiązki prokuratora krajowego, (...) przekroczył swoje uprawnienia – powiedziała Adamiak. Rzecznik wskazała, że chodzi o przypadek wydania polecenia – bez wymaganego upoważnienia – prokuratorowi Pawłowi Wilkoszewskiemu przeprowadzenie kontroli nad czynnościami CBA w sprawie Romana Giertycha.

– Sam fakt zlecenia takiej kontroli, oczywiście bez upoważnienia, stanowiło już naruszenie prawa, ale właściwie istotą przekroczenia uprawnień przez Bogdana Święczkowskiego wydającego to polecenie było to, iż miał świadomość, że w materiałach tych, które uprzednio pozyskał z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zawierały się informacje dotyczące tajemnicy obrończej i adwokackiej – wskazała Adamiak.

Święczkowski: Wniosek Żurka to hucpa

Na stronie internetowej TK opublikowano stanowisko Święczkowskiego. "Wniosek Waldemara Żurka zmierzający do uchylenia mi immunitetu sędziego TK to gorsząca polityczna hucpa uwłaczająca przedstawicielowi rządu, który ją podejmuje. Wynika z kompromitującej Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego nieznajomości prawa" – zaznacza prezes Trybunału.

Bogdan Święczkowski podkreśla, że "wszelkie decyzje i polecenia wydawane przeze mnie w czasie, gdy pełniłem funkcję Prokuratora Krajowego, były zgodne z prawem i mieściły się w kompetencjach przyznanych mi przez ustawę Prawo o prokuraturze".

Następnie prezes TK nawiązał do prokuratora Wilkoszewskiego. "Prokurator, o którym mowa we wniosku złożonym przez Waldemara Żurka, był w pełni uprawniony do podejmowania kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, do czego zgodnie z przepisami został przeze mnie pisemnie upoważniony, pomimo że § 8 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi nie zobowiązuje do zachowania jego pisemnej formy" – pisze.

Czytaj też:

Lisicki: Polowanie na Ziobro. Zabrakło antyterrorystów. Ziemkiewicz: Komisja poległaCzytaj też:

Żurek oskarża Ziobrę. "Wiemy to już na pewno"