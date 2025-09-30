Lisicki: Polowanie na Ziobro. Zabrakło antyterrorystów. Ziemkiewicz: Komisja poległa

Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, złożył w poniedziałek zeznania przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa. Na posiedzenie został doprowadzony przez policję. W połowie września Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o ponownym zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Zbigniewa Ziobry na posiedzenie sejmowej komisji śledczej.

Przesłuchanie byłego ministra trwało blisko osiem godzin. Po jego zakończeniu polityk oświadczył w rozmowie z mediami, że ująłby rzecz w dwóch słowach: bezprawie i jawność. – Bezprawie było górą, kiedy użyto siły wbrew orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego i doprowadzono mnie tu na salę. Przyleciałem specjalnie do Polski, żeby nie dać choć cienia pretekstu, że jest we mnie jakakolwiek obawa, by konfrontować fakty i prawdę – mówił Zbigniew Ziobro.

Zbigniew Ziobro stwierdził, że "szansa to jawność". – Jawność w sprawie afery Sławomira Nowaka, Romana Giertycha, Brejzów. Tego należy się domagać i o to się zwracam. Dzisiejsza komisja była okazją, by pokazać, że w Polsce rządzonej przez Tuska dochodzi do zamiatania spraw pod dywan ludzi dzisiejszej władzy – dodał były wiceminister sprawiedliwości.

We wrześniu ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa jest niezgodna z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny uznał m.in., że zakres działania komisji nie spełnia wymogu określoności sprawy, co tworzy trudności we wskazaniu, jaką sprawą ma zająć się komisja. Politycy PiS – po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego – nie uznają komisji.

Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz komentują wczorajsze przesłuchanie Zbigniewa Ziobro przed sejmową komisją śledczą. – "Polska Do Rzeczy" jest programem publicystycznym, co sprawia, że staramy się komentować różne sprawy z pewnego dystansu, ale jesteśmy tym razem zmuszeni oglądać wielkie polowanie na Zbigniewa Ziobro, które urządziły służby – mówił Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy".

– Zabrakło jeszcze tego, aby samolot z Ziobrą wylądował w innym mieście, to już w ogóle utrudniłoby życie policji. Dobrze, że nie wrzucili granatów hukowych do środka – kpił Rafał Ziemkiewicz.