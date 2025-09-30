Święczkowski może mieć kłopoty. Żurek chce dla niego kary więzienia

Rzecznik Prokuratora Generalnego Anna Adamiak przekazała, że minister Waldemar Żurek złożył we wtorek do TK wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Bogdana Święczkowskiego.

– W ocenie prokuratora prowadzącego postępowanie, zgromadzony dotychczas materiał dowodowy stwarza dostatecznie uzasadnione podejrzenie, że pan Bogdan Święczkowski, będąc funkcjonariuszem publicznym, wykonując obowiązki prokuratora krajowego, (...) przekroczył swoje uprawnienia – powiedziała Adamiak.

Rzecznik wskazała, że chodzi o przypadek wydania polecenia, bez wymaganego upoważnienia, prokuratorowi Pawłowi Wilkoszewskiemu przeprowadzenie kontroli nad czynnościami CBA w sprawie Romana Giertycha.

– Sam fakt zlecenia takiej kontroli, oczywiście bez upoważnienia, stanowiło już naruszenie prawa, ale właściwie istotą przekroczenia uprawnień przez Bogdana Święczkowskiego wydającego to polecenie było to, iż miał świadomość, że w materiałach tych, które uprzednio pozyskał z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zawierały się informacje dotyczące tajemnicy obrończej i adwokackiej – wskazała Adamiak.

Afera Polnordu

W styczniu tego roku Prokuratura Regionalna w Lublinie umorzyła śledztwo w sprawie Polnordu w części przeciwko Romanowi Giertychowi. Był on podejrzany o działanie na szkodę spółki i przywłaszczenie mienia wielkiej wartości w kwocie ponad 72 mln zł. Mecenas nie stawiał się w jednak prokuraturze, która chciała mu ogłosić zarzuty.

"W ciągu zaledwie dwóch miesięcy lubelski prokurator Andrzej Markowski zmienił stanowisko o 180 stopni. Uznał, że Giertychowi zarzuty jednak się nie należą. Śledztwo w sprawie Polnordu od samego początku znajdowało się w zwierzchnim nadzorze służbowym Prokuratury Krajowej" – opisywała sprawę "Rzeczpospolita".

