Sąd odpowiada na ruch prezesa TK. "Nie jest władny"

W piątek Trybunał Konstytucyjny przekazał w komunikacie, że prezes Bogdan Święczkowski skierował do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o "uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z bezprawną decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie naruszającą postanowienie tymczasowe Trybunału z 8 sierpnia 2025 r.".

Zawiadomieni dotyczący "umyślnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, sędzię Sądu Okręgowego w Warszawie Magdalenę Wójcik, która wydała sprzeczne z orzeczeniem Trybunału postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na posiedzenie tzw. sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa".

W piątkowym komunikacie TK podkreślił, że "w myśl art. 190 ust. 1 Konstytucji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i wiążące dla wszystkich organów państwa, w tym sądów powszechnych". Podano, że "zgodnie z podstawową zasadą legalizmu wyrażoną w art. 7 Konstytucji, sądy i inne organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, a tym samym są zobowiązane do respektowania orzeczeń Trybunału".

Zawiadomienie wskazuje również na "usiłowanie sprawstwa polecającego pozbawienia wolności przez funkcjonariuszy Policji pozostających w stosunku uzależnienia wobec sędziego".

Reakcja z Sądu Okręgowego

"Działanie prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego stanowi próbę wpływania na orzecznictwo niezawisłych sądów powszechnych" – oceniła w sobotę rzecznik prasowa do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Anna Ptaszek. Prezes SO analizuje sprawę pod kątem naruszenia przepisów kodeksu karnego.

"Informuję, że Prezes Trybunału Konstytucyjnego nie jest władny wypowiadać się o zasadności lub bezzasadności orzeczenia niezawisłego sądu. Podlega ono kontroli instancyjnej sprawowanej przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, który jest wyłącznie właściwy do oceny merytorycznej tego orzeczenia" – stwierdziła Ptaszek.

Dodała, że SO w Warszawie w uzasadnieniu przedstawił ocenę prawną wniosku Sejmowej Komisji Śledczej i wyjaśnił motywy swojej decyzji, w tym odniósł się do zagadnienia postanowienia tymczasowego z 8 sierpnia 2025 r. "Działanie Bogdana Święczkowskiego stanowi próbę wpływania na orzecznictwo niezawisłych sądów powszechnych, do czego Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie nadaje mu żadnych uprawnień" – podkreśliła.

