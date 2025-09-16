Ziobro będzie doprowadzony przed komisję ds. Pegasusa. Reaguje TK

Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Posiedzenie zaplanowano na 29 września. Były minister sprawiedliwości osiem razy nie stawił się dobrowolnie na posiedzeniu komisji. Ziobro podkreśla, że zgodnie z decyzją Trybunału Konstytucyjnego, komisja działa nielegalnie, a więc po prostu nie może jej uwiarygadniać swoją obecnością na posiedzeniu.

TK zabiera głos

Głos w sprawie zabrali także sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. W wydanym komunikacie podkreślono, że decyzja warszawskiego sądu narusza wydane przez Trybunał orzeczenie.

"Dzisiejsze rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie wniosku tzw. sejmowej komisji ds. Pegasusa stanowi jawne pogwałcenie postanowienia tymczasowego Trybunału Konstytucyjnego wydanego w indywidualnej sprawie. Należy podkreślić, że postanowienie tymczasowe nie podlega obowiązkowi publikacji, wystarczy bowiem, że zostanie doręczone właściwym organom, co w niniejszej sprawie zaistniało" – napisano.

"Wszelkie podejmowane na wniosek tzw. sejmowej komisji działania organów władz publicznych, w tym sądów, nie znajdują podstawy prawnej i są wprost sprzeczne z ww. postanowieniem tymczasowym Trybunału Konstytucyjnego, co wyczerpuje znamiona poważnych czynów zabronionych" – dodano.

Ziobro będzie doprowadzony siłą

Przypomnijmy, że już raz były szef MS został doprowadzony siłowo na posiedzenie. 31 stycznia policja zatrzymała Zbigniew Ziobrę po wywiadzie w TV Republika, lecz gdy przybył on do Sejmu, ale członkowie komisji szybko zakończyli posiedzenie. Komisja uznała doprowadzenie za nieskuteczne i wnioskowała o areszt do 30 dni, czego sąd nie uwzględnił.

