Ziobro: Bezprawne działanie premiera sprawia, że emeryci są okradani

"W związku z dzisiejszym rozstrzygnięciem Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczącym wniosku nielegalnej komisji ds. Pegasusa przypominam, że w sierpniu Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie tymczasowe, którym zawiesił wszelkie czynności sądowe i pozasądowe podejmowane na wniosek wspomnianej pseudo-komisji" – przypomina Ziobro we wpisie opublikowanym na platformie X.

Ziobro: Decyzje podjęte wbrew postanowieniu tymczasowemu TK są prawnie nieskuteczne

Ziobro podkreśla, ze w odróżnieniu od wyroków Trybunału, postanowienia tymczasowe nie wymagają publikacji. Tymczasem brak publikacji był argumentem części sądów dla odmowy stosowania wyroków TK, w tym również wyroku dotyczącego tzw. komisji ds. Pegasusa. Jak przypomina Ziobro, postanowienie tymczasowe z chwilą wydania – z mocy ustawy – jest prawnie wiążące dla wszystkich wskazanych w nim organów i podmiotów, w tym także dla sądów.

"Złamanie takiego postanowienia oznacza nieuchronną odpowiedzialność dyscyplinarną, karną oraz ewentualną odszkodowawczą. Dotyczy to każdego organu i osoby podejmującej działania sprzeczne z postanowieniem Trybunału, a więc również sądów. Decyzje podjęte wbrew postanowieniu tymczasowemu są – co oczywiste – prawnie nieskuteczne" – pisze.

Polityk wskazuje, że zgodnie z polską konstytucją wyrok TK wydany na jawnej rozprawie jest ostateczny i ma moc powszechnie obowiązującą. "Stanowisko, że moc wiążąca wyroku dotyczy wszystkich organów państwa niezależnie od jego publikacji, wyraziło Zgromadzenie Ogólne SN w uchwale z 2016 r., podjętej w celu ujednolicenia orzecznictwa sądów powszechnych. Obecnie część sądów uwzględnia w swoim orzecznictwie to zapatrywanie prawne, inne zaś przypisują walor «źródła prawa» jawnie bezprawnemu zaniechaniu premiera Tuska" – czytamy.

Skarga konstytucyjna

Ziobro apeluje, by "przywrócić tę sytuację na konstytucyjne tory". Tym tłumaczy wniesienie skargi konstytucyjnej. "Wykonanie wyroków TK nie może być uzależnione od widzimisię polityka — kimkolwiek by nie był. Wystarczy odrobina logiki, by zrozumieć, że wyroki sądów nie mogą zależeć od zgody władzy wykonawczej (w tym przypadku wyrażanej w formie publikacji). W przeciwnym razie zasada trójpodziału władzy i niezależności sądów, stanowiąca fundament każdej cywilizowanej konstytucji, byłaby czystą fikcją. Skoro TK stoi na straży Ustawy Zasadniczej i eliminuje wadliwe przepisy, to obowiązywanie jego wyroków nie może być uzależnione od decyzji polityka" – argumentuje Ziobro.

"Moja skarga nie dotyczy więc wyłącznie sprawy tzw. pseudo-komisji ds. Pegasusa. Na sprawiedliwość i należne pieniądze czekają setki tysięcy emerytów, którym TK przyznał rację. Wykonanie tego wyroku wstrzymuje jednak Donald Tusk, odmawiając jego publikacji. To bezprawne działanie premiera sprawia, że emeryci są faktycznie okradani z należnych im środków. Żaden polityk — nawet premier — nie może stawiać się ponad prawem" – czytamy dalej.

