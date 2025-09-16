Ziobro: Tak właśnie wygląda mafijne państwo

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zdecydował w poniedziałek o odwołaniu kolejnych 25 prezesów i wiceprezesów sądów. Zrobił to z pominięciem Krajowej Rady Sądownictwa oraz pomimo tego, że kolegia sądów wydały negatywne opinie wobec wniosków o ich odwołanie. Decyzję tę w mocnych słowach ocenił były szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Ziobro o decyzji Żurka: Czysta definicja bezprawia

"Tak właśnie wygląda mafijne państwo. Ministerstwo Sprawiedliwości w swoim dzisiejszym komunikacie samo przyznaje się do łamania prawa! Udają, że tłumaczą nielegalne odwołanie przez ministra Żurka kilkudziesięciu prezesów sądów. A to, co robią, to czysta definicja bezprawia i anty-praworządności" – napisał na platformie X.

Ziobro przypomniał, że Donald Tusk przejął już siłą prokuraturę i media publiczne. Teraz zaś – jak podkreślił – bezprawnie zawłaszcza sądu. Cel tych działań jest, w jego ocenie, jeden. "[...]wszystko po to, by jego partyjni koledzy uniknęli odpowiedzialności karnej. Giertych, Grodzki, Brejza, Karpiński, sam Tusk… lista jest już długa" – wyjaśnił.

"Ale stawką nie jest tylko ich bezkarność. Chodzi też o to, by zwykli obywatele nigdy nie odzyskali swoich pieniędzy, jak w aferze GetBack i innych powiązanych z nią machlojkach" – dodał.

Ziobro: Wtedy usłyszymy ich krzyki i zgrzytanie zębów

"To nie jest już tylko mafia, która chroni swoich przy pomocy skorumpowanej władzy. To mafia Tuska – wyższy poziom bandytyzmu. Oni bezczelnie i jawnie przejmują państwowe instytucje, by służyły ich interesom i osłaniały ich afery" – czytamy. Ziobro zauważył, że rządzący już "potknęli się" tu na Karolu Nawrockim. "A ostatecznie runą w wyborach parlamentarnych. I wtedy naprawdę usłyszymy ich krzyki i zgrzytanie zębów, gdy prawo dopisze finał do tej historii mafijnej władzy Tuska" – podsumował.

Przypomnijmy, że w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości informującym o decyzji Żurka wyjaśniono, że dotyczy ona "osób, które uczestniczyły w procedurach awansowych przed nieprawidłowo ukształtowaną KRS lub udzielały jej poparcia, składając podpisy na listach kandydatów do tego organu". Dodano, iż minister sprawiedliwości "wskazał, że dalsze pełnienie przez te osoby funkcji nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości".

